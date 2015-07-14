Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

Фабио Капелло уволен с поста главного тренера сборной России. За досрочное расторжение контракта итальянский специалист получил 930 миллионов рублей. Российские болельщики отреагировали бурно. "Бомбардир" представляет подборку мемов об отставке Фабио Капелло.Сборная России не показывала качественной игры и оказалась на грани непопадания на Евро-2016. Во всех бедах обвинили Фабио Капелло – главного тренера российской команды. Хотя проблемы с ним и его контрактом начались уже давно. Сначала у РФС не хватало денег на то, чтобы платить тренеру зарплату. А когда было принято решение о расставании с Капелло, долгое время не удавалось договориться с ним о сумме неустойки. Но каким-то образом деньги все-таки нашлись. Фабио Капелло уезжает из России с гордо поднятой головой, имея в кармане почти миллиард рублей. Реакция российского интернета на такую новость выглядит показательно.Страна начинает выбирать нового главного тренера. Основным претендентом на этот пост считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.