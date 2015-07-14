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    Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло


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    Голосов: 0
    14.07.2015 20:18
    Фабио Капелло уволен с поста главного тренера сборной России. За досрочное расторжение контракта итальянский специалист получил 930 миллионов рублей. Российские болельщики отреагировали бурно. "Бомбардир" представляет подборку мемов об отставке Фабио Капелло.
    Фабио Капелло уволен с поста главного тренера сборной России. За досрочное расторжение контракта итальянский специалист получил 930 миллионов рублей. Российские болельщики отреагировали бурно. "Бомбардир" представляет подборку мемов об отставке Фабио Капелло.

    Сборная России не показывала качественной игры и оказалась на грани непопадания на Евро-2016. Во всех бедах обвинили Фабио Капелло – главного тренера российской команды. Хотя проблемы с ним и его контрактом начались уже давно. Сначала у РФС не хватало денег на то, чтобы платить тренеру зарплату. А когда было принято решение о расставании с Капелло, долгое время не удавалось договориться с ним о сумме неустойки. Но каким-то образом деньги все-таки нашлись. Фабио Капелло уезжает из России с гордо поднятой головой, имея в кармане почти миллиард рублей. Реакция российского интернета на такую новость выглядит показательно.





















    Страна начинает выбирать нового главного тренера. Основным претендентом на этот пост считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.



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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com, newrepublic.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии207
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      Рейтинг: +71

      JimmyKAN 16 июля 2015, 16:48

      капелло молодец, красиво поимел рфс.
      самое печальное, что такой бред происходит все чаще и никто из руководства уже давно не делает никакие выводы из происходящего.. никто за это не ответит..

      0
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      Рейтинг: +33

      Red Horse 16 июля 2015, 14:07

      А кто виноват?©

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 13:57

      Не смешно...

      0
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 23:29

      они сами акуели, рот того что сами акуели..

      0
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 15 июля 2015, 21:54

      Как чистоту-порядок - так узбеки, как до дому пьяного довести - так узбеки, как вкусно пловом-мантами накормить - опять узбеки, даже за тренера вашей бездарной сборной Алишер Усманов заплатил!! Ну чо вы такие беспомощные, ей богу?? Может за вас и узбекские легионеры должны Лигу Чемпионов выиграть?

      2
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      Рейтинг: +12

      boosssss 15 июля 2015, 21:39

      Мутному-Ко моржа какая перепала ?!!!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 15 июля 2015, 18:16

      А Капелло мне запомнится как самый слабый (результаты плачевны) как самый упрямый (Кокорин играл в нападении вплоть до его увольнения )как самый жадный в мировом футболе тренер (я думаю здесь комментарии не нужны)! Чтобы больше ни одна сборная мира не связывалась с таким "тренером" !

      2
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      Рейтинг: +67

      ДЮСШ3 15 июля 2015, 18:11

      Когда ответят наши функционеры за заключение таких контрактов за которые некому платить ? Где ответственность Минспорта Мутко ? Если он там ставил подписи законно - значит должен отвечать ! Если даже не должен был ставить все равно должен отвечать!

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      Рейтинг: +12

      boosssss > ДЮСШ3 15 июля 2015, 21:42

      Запомни мы для них быдло !!
      Они хозяева и нас имеют и зачем даже оправдываться просто приказать лохам и всё.

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      Рейтинг: +171

      maxim81413 15 июля 2015, 17:47

      интересно кто-то понимает, что у этого физрука не спроста такая зарплата, эти воровские морды специально предлагают такие контракты, что б самим можно было украсть побольше народных денег, а потом почему то не хватает денег, чтоб ему зарплату отдать

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 16:59

      за то что вы все его здесь епукаете, он и получил эти бабки

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