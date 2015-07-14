Дон Миллионеро. Как российский интернет шутил об оставке Фабио Капелло

Сборная России не показывала качественной игры и оказалась на грани непопадания на Евро-2016. Во всех бедах обвинили Фабио Капелло – главного тренера российской команды. Хотя проблемы с ним и его контрактом начались уже давно. Сначала у РФС не хватало денег на то, чтобы платить тренеру зарплату. А когда было принято решение о расставании с Капелло, долгое время не удавалось договориться с ним о сумме неустойки. Но каким-то образом деньги все-таки нашлись. Фабио Капелло уезжает из России с гордо поднятой головой, имея в кармане почти миллиард рублей. Реакция российского интернета на такую новость выглядит показательно.
Страна начинает выбирать нового главного тренера. Основным претендентом на этот пост считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.