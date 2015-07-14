Краснодарский шавинизм. Главные вопросы по переходу Андрея Аршавина в «Кубань»

<div style="text-align: justify;"><em>Андрей Аршавин отказался завершать карьеру в 34 года и стал игроком "Кубани". Зачем возрастной игрок краснодарцам, и для чего сам футболист променял должность в "Зените" на российский юг – "Бомбардир" отвечает на все вопросы по сделке. </em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Как это стало возможно?</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Контракт Андрея Аршавина с "Зенитом" истек по окончании сезона. Несмотря на желание игрока продолжать карьеру, клуб не сделал ему нового предложения. После этого появлялись сообщения о возможности окончания карьеры, поскольку долгое время единственным вариантом в прессе был переход в "Уфу". Помимо этого Аршавину было предложено перейти на административную должность в "Зените".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">После этого стало известно, что полузащитника видели в Краснодаре. Считалось, что он может перейти в местный одноименный клуб. В итоге Аршавин подписал контракт с "Кубанью" на один год.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Зачем это "Кубани"?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">По слухам, в данный момент краснодарская команда испытывает некоторые проблемы с финансами и не может себе позволить покупать дорогостоящих игроков. Более того, из "Кубани" уже ушли несколько лидеров, среди которых Ивелин Попов. Сейчас ставка в трансферной политике делается на свободных агентов и тех, кого можно взять в аренду. Вдобавок, свою роль сыграл и российский паспорт. Наконец, новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов отлично знаком с Аршавиным. Для него Андрей может стать проводником идей на поле и непосредственным играющим помощником.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"<em>Аршавин на данный момент еще не в "Кубани", но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее.</em></div> <div style="text-align: justify;"><em><br /> </em></div> <div style="text-align: justify;"><em>Не думаю, что Аршавин потерял мотивацию. Андрей – очень сильный игрок и точно еще не сказал своего последнего слова. Безусловно, Аршавин – человек с громким именем, но если бы он на данный момент не являлся бы хорошим футболистом, то мы бы его вряд ли рассматривали"</em>, – говорил Хохлов еще до подписания контракта.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">При этом некоторые считают, что переход Аршавина в "Кубань" – следствие было славы игрока:</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><em>"Вообще это сложный человек. У него болезненное самолюбие. Он вообще-то злой человек – по психике. Он знает себе цену и эту цену себе всегда умел набить, поэтому мы о нем еще долго будем слышать"</em>, – заявил агент Владимир Абрамов.<br /> <br /> <img width="580" height="413" src="http://pic8.fc-zenit.ru/resources/2/7031/216243_1700x1100.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>А зачем Аршавину?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Судя по интервью Аршавина за последний год, он хочет завершить карьеру в качестве нужного и полезного футболиста, а не вечного запасного. Возможно, нехватка игровой практики мешает адекватно оценить собственную физическую форму и запас сил. В любом случае – переезд в "Кубань" поможет Андрею доказать, что он все еще может быть полезным. Вдобавок, этим он дал понять, что приоритетом была именно возможность чаще выходить на поле, а не деньги.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Может ли он вернуться в сборную?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Если подобное и случится, то будет признанием неспособности найти более подходящих игроков на его позицию, нежели признанием игровых достижений Аршавина. Как в случае с центральными защитниками, которые вызываются не только потому, что сами играют хорошо. История Андрея Аршавина и сборной не кажется способной на продолжение. И это не нужно, в том числе, и самому футболисту. Он сменил клуб, чтобы достойно завершить карьеру. Скорее всего, следующим летом Аршавин объявит о завершении карьеры, поэтому разговоры о сборной затевать не стоит. Даже если он вдруг начнет показывать запредельный футбол.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https://" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br /> </div>