Молодая поросль. Как сборная России удивляет на юношеском Евро

В Греции проходит юношеское Евро-2015, где играют футболисты в возрасте до 19-ти лет. Впервые за восемь лет там оказалась сборная России, одолевшая Испанию (3:1). "Бомбардир" рассказывает и показывает, что представляет из себя команда Дмитрия Хомухи.





Сборная России попала на Евро-2015 в группу, где проходимых соперников просто нет. Нашей команде противостоят коллективы из Голландии, Германии и Испании. В каждой из этих стран существует отработанная система подготовки футболистов, поэтому уже сейчас в юношеских сборных зажигают известные большому футбольному миру личности. К примеру, Германии приехали помочь Тимо Вернер и Лерой Зане. Полузащитник "Штуттгарта" считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, проведя в Бундеслиге уже не один сезон. Лерой Зане свой путь в футбольном мире только начинает, но при этом уже успел отметиться за "Шальке" голом в ворота мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". В сборной Испании главной звездой является Марко Асенсио. Он известен российскому болельщику игрой в "Мальорке" под руководством Валерия Карпина. Мадридский "Реал" позаботился о будущем и забрал талантливого парня себе. В голландской команде явно выделяется нападающий Пелле Ван Амерсфорт, уже успевший поиграть за основу "Херенвена". Появление в Европе нового Ван Нистелроя не за горами!







Дмитрий Хомуха тоже привез на Евро сильный по российским меркам состав, собранный из академий лучших футбольных клубов страны. Под руководством Хомухи в 2013 году наша команда выигрывала европейский чемпионат в возрасте до 17-ти лет. На многих из победителей того первенства главный тренер юношеской сборной России опирается и сейчас.







Никита Чернов еще не играл за ЦСКА в Премьер-лиге, однако успел дебютировать в составе основной сборной России. Игру с Австрией центральный защитник провел нервно, но и соперники там были куда опытнее и мастеровитее. Юношеское Евро – другое дело. Тут Чернову противостоят его ровесники, с которыми главная звезда российской обороны почти всегда справляется.















Свой путь на юношеском Евро россияне начали встречей с командой Голландии. Матч изобиловал борьбой и столкновениями, а россияне вполне могли и победить. Однако наша команда все-таки стартовала на групповом этапе с поражения (0:1). Александр Головин, Рамиль Шейдаев и Александр Зуев пока не являются "большими" футболистами, о которых много говорят. Если Головин активно привлекается к матчам за ЦСКА и даже сыграл за основную сборную России в товарищеском матче с белорусами, то два других игрока больше заявляют о себе во вторых командах "Зенита" и "Спартака". Сейчас оба коллектива будут выступать в ФНЛ, где у Шейдаева и Зуева появится лишняя возможность прогрессировать и шанс показать свои лучшие качества.















Полноценно реабилитироваться за поражение в первом раунде турнира сборная России смогла во встрече с Испанией. Счет открыли футболисты "Красной фурии", после чего нашу команду просто прорвало. Спартаковец Аяз Гулиев был одним из незаметных героев, не забивавших голов, но зачастую оставлявших испанцев не у дел.







Солировали же в этот вечер Дмитрий Баринов и Алексей Гасилин. Гол Баринова положил начало победе сборной России, а игроки сборной Испании были вынуждены падать на колени от бессилия.



Сборная России посрамила критиков и победила Испанию со счетом 3:1, значительно поправив свое турнирное положение. Расклад в группе таков, что после двух встреч все команды имеют в активе по три очка. Россияне пока на втором месте, но впереди команду Хомухи ждет решающий матч против сборной Германии - действующего победителя турнира. Игра состоится 13 июля.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В Греции проходит юношеское Евро-2015, где выступают футболисты в возрасте до 19-ти лет. Впервые за восемь лет там оказалась сборная России, уже во втором матче турнира неожиданно обыгравшая команду Испании (3:1). "Бомбардир" рассказывает и показывает, что представляет из себя команда Дмитрия Хомухи.Сборная России попала на Евро-2015 в группу, где проходимых соперников просто нет. Нашей команде противостоят коллективы из Голландии, Германии и Испании. В каждой из этих стран существует отработанная система подготовки футболистов, поэтому уже сейчас в юношеских сборных зажигают известные большому футбольному миру личности. К примеру, Германии приехали помочь Тимо Вернер и Лерой Зане. Полузащитник "Штуттгарта" считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, проведя в Бундеслиге уже не один сезон. Лерой Зане свой путь в футбольном мире только начинает, но при этом уже успел отметиться за "Шальке" голом в ворота мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". В сборной Испании главной звездой является Марко Асенсио. Он известен российскому болельщику игрой в "Мальорке" под руководством Валерия Карпина. Мадридский "Реал" позаботился о будущем и забрал талантливого парня себе. В голландской команде явно выделяется нападающий Пелле Ван Амерсфорт, уже успевший поиграть за основу "Херенвена". Появление в Европе нового Ван Нистелроя не за горами!тоже привез на Евро сильный по российским меркам состав, собранный из академий лучших футбольных клубов страны. Под руководством Хомухи в 2013 году наша команда выигрывала европейский чемпионат в возрасте до 17-ти лет. На многих из победителей того первенства главный тренер юношеской сборной России опирается и сейчас.еще не играл за ЦСКА в Премьер-лиге, однако успел дебютировать в составе основной сборной России. Игру с Австрией центральный защитник провел нервно, но и соперники там были куда опытнее и мастеровитее. Юношеское Евро – другое дело. Тут Чернову противостоят его ровесники, с которыми главная звезда российской обороны почти всегда справляется.Свой путь на юношеском Евро россияне начали встречей с командой Голландии. Матч изобиловал борьбой и столкновениями, а россияне вполне могли и победить. Однако наша команда все-таки стартовала на групповом этапе с поражения (0:1).пока не являются "большими" футболистами, о которых много говорят. Если Головин активно привлекается к матчам за ЦСКА и даже сыграл за основную сборную России в товарищеском матче с белорусами, то два других игрока больше заявляют о себе во вторых командах "Зенита" и "Спартака". Сейчас оба коллектива будут выступать в ФНЛ, где у Шейдаева и Зуева появится лишняя возможность прогрессировать и шанс показать свои лучшие качества.Полноценно реабилитироваться за поражение в первом раунде турнира сборная России смогла во встрече с Испанией. Счет открыли футболисты "Красной фурии", после чего нашу команду просто прорвало. Спартаковецбыл одним из незаметных героев, не забивавших голов, но зачастую оставлявших испанцев не у дел.Солировали же в этот вечер. Гол Баринова положил начало победе сборной России, а игроки сборной Испании были вынуждены падать на колени от бессилия.Сборная России посрамила критиков и победила Испанию со счетом 3:1, значительно поправив свое турнирное положение. Расклад в группе таков, что после двух встреч все команды имеют в активе по три очка. Россияне пока на втором месте, но впереди команду Хомухи ждет решающий матч против сборной Германии - действующего победителя турнира. Игра состоится 13 июля.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.