STAR и млад. Звезды МЛС моложе 30 лет

Вопреки стереотипу в США едут не только звездные ветераны, чтобы благополучно закончить здесь свои карьеры. Американский чемпионат вырос настолько, что в нем хватает и тех, у кого многое в футбольной жизни еще впереди. "Бомбардир" отобрал самых известных героев с той стороны Атлантики, которые готовы отдать МЛС свои лучшие годы.



Себастьян Джовинко

Возраст: 28 лет

Клуб: "Торонто"

Почти девять лет Джовинко безуспешно пытался стать своим в родном "Ювентусе". Временами, казалось, что у него получается, и тогда маленького (164 см), но резвого игрока с гордостью называли Атомным Муравьем. Но чаще всего все заканчивалось арендой или унылым сидением на скамейке. Устав от неопределенности, "Старая синьора" и ее родной сын решили разъехаться как можно дальше друг от друга. Предложение в 28 лет уехать в Канаду − большой риск, но обещанный "Торонто" оклад в 7 млн долларов развеял любые сомнения. Пока переход себя оправдывает − в МЛС Себа наконец-то почувствовал, что такое быть звездой целого чемпионата.





Саша Клештан

Возраст: 29 лет

Клуб: "Нью-Йорк Ред Буллс"

Американец Саша Клештан в конце "нулевых" признавался лучшим молодым игроком США, попадал на обложку игры FIFA и был интересен "Зениту". Словом, все указывало на то, что парня ждет яркая европейская карьера. И она у него была, правда, получилась очень короткой − всего четыре сезона. Зато за это время он успел провести полторы сотни матчей в бельгийском "Андерлехте", выиграть несколько чемпионских титулов и хорошо распробовать Лигу чемпионов. Поняв, что этого хватит, Клештан вернулся домой и стал важнейшим звеном в командных построениях "Ред Буллс".





Кристиан Майдана

Возраст: 28 лет

Клуб: "Филадельфия Юнион"

"Мы рассчитываем на Майдану, с ним на левом фланге "Спартак" может стать другой командой", − оптимистично говорил Леонид Федун в далеком 2010 году. Тогда аргентинец, которого скауты красно-белых видели будущей звездой клуба, уже успел вернуться из аренды в "Рекреативо". Но вторая попытка заиграть в Москве получилась еще хуже, чем первая. Майдана не понимал Россию, не мог привыкнуть к особенностям местного футбола и не был своим в раздевалке. Неудачная поездка отбила у него всякое желание когда-либо появляться в Европе, и маршрут своих дальнейших приключений он прокладывал исключительно по двум Америкам: Аргентина, Чили, Мексика, снова Аргентина. С прошлого года Кристиан гастролирует по США, однако никто не знает, как скоро аргентинец захочет смены обстановки.

Грэм Зуси

Возраст: 28 лет

Клуб: "Спортинг Канзас Сити"

Грэм Зуси − наглядный пример того, что американский чемпионат стабильно прогрессирует, и за успешной карьерой талантливым игрокам уже необязательно перебираться на другое полушарие. Зуси шесть лет уверенно выступает на канзасский "Спортинг" и при этом постоянно вызывается в сборную. На чемпионате мира в Бразилии, где сборная США показала одно из лучших выступлений за последние полвека, Грэм был основным игроком для схем Юргена Клинсманна. В МЛС Зуси обожают фанаты и особенно фанатки. Причем, не только за харизму, но и за вот такие вот крутые голы.

Майкл Брэдли

Возраст: 27 лет

Клуб: "Торонто"

Когда игроки "Торонто" заканчивают тренировку и неторопливо переодеваются, рассказывая друг другу всякие байки, основное внимание сосредотачивается на Майкле Брэдли. В свои 27 похожий на щуплого Брюса Уиллиса игрок повидал больше многих заслуженных ветеранов соккера. Познакомился с Европой Брэдли, едва отметив совершеннолетие, и колесил по ведущим чемпионатам Старого Света около семи лет. Он неплохо показал себя в менхенгладбахской "Боруссии", очень ярко выстрелил в "Кьево", не без потенциала смотрелся в "Роме". Но все эти истории оказались недолгими. Два года назад "Торонто" отдал за его переход полторы зарплаты Джовинко и вернуа нового американского героя домой. Помимо бурной карьеры Брэдли также прославился тем, что несколько лет выступал в сборной под руководством собственного отца и перехватил у Тьерри Анри обязанности забивать самые невероятные голы по ту сторону океана. Как, например, вот этот - прямым ударом с углового в матче за национальную команду.

Мартин Патерсон

Возраст: 28 лет

Клуб: "Орландо Сити"

До того, как Игорь Акинфеев выронил из рук уважение России к Фабио Капелло, у итальянского тренера был только один повод просыпаться ночью в холодном поту. Тот самый матч с Северной Ирландии не помешал нам занять первое место в отборочной группе, но серьезно испортил настроение. Нападающий Мартин Патерсон тогда сделал то, что он умеет лучше всего − сверкнул в эпизоде. Ярко заявлять о себе на постоянной основе у североирландца не выходило никогда, но это не помешало ему построить неплохую карьеру в английском футболе. Правда, в последнее время на смену "Бернли" стали приходить лишь контракты из низших лиг. Патерсон понял, что пришла пора менять обстановку и недавно переехал в североамериканский стартап, зазывающий плакатами с бразильцем Кака.

Кристиан Немет

Возраст: 26 лет

Клуб: "Спортинг Канзас Сити"

Блеснув на юниорском Евро-2008 вместе с Ларсом Бендером и Томашом Нецидом, венгерский талант привлек внимание самого "Ливерпуля", который тогда еще был грозной силой как в Англии, так и в Европе. Чтобы заиграть в "красной" команде, Немет запасся огромным терпением, но забыл про здоровье и выдержку. После трех лет ожиданий, пары серьезных травм, неудачной аренды и кучи невыполненных обещаний со стороны тренеров, Кристиан вынужден был сдаться. Объездив Грецию, Голландию и даже заскочив на родину, Немет очутился в МЛС, где, кажется, нашел свое профессиональное счастье и таки смог оформить нормальный дебют во взрослом футболе.

Джози Алтидор

Возраст: 25 лет

Клуб: "Торонто"

Чемпионат Голландии действует на незабивных нападающих не хуже, чем кавказские минеральные воды на желудки больных туристов. Только голевая магия Эредивизи смогла разрушить проклятие, которое наложил на Джози Алтидора он сам. Одна из самых противоречивых знаменитостей соккера последнего десятилетия отчаялся покорить европейский футбол и в начале этого года вернулся в МЛС. Даже несмотря на забронированную роль хедлайнера, здоровяку из Нью-Джерси в Торонто будет очень тяжело затмить собой юркого Себастьяна Джовинко. Но он уже начал работать над этим, огорчив парочку вратарей.

Рауль Родригес

Возраст: 27 лет

Клуб: "Хьюстон Динамо"

Иметь фамилию Родригес и имя Рауль в Испании − почти тоже самое, что у нас называться Сашей Ивановым. Нужно было выделиться по-другому, но Рауль выбрал для этого не самое удачное место. Играть за "Эспаньоль" по современным меркам значит полностью раствориться в испанском футболе, даже не выезжая за пределы Каталонии, где господствует Сами-Знаете-Кто. Его нынешняя команда из Вселенной МЛС также далека от уровня гранда, но Родригес определенно сделал шаг вперед. Хотя бы потому что тут каждый европеец, да еще и моложе 30 воспринимается как очень крупная фигура. В составе "Динамо" Рауль даже стал забивать, пусть это и не входит в его обязанности центрального защитника.

Раис Мʼболи

Возраст: 29 год

Клуб: "Филадельфия Юнион"



По масштабам своих географических странствий Раис МʼБоли легко переплюнет любого из вышеперечисленных людей. Сын конголезца и алжирки, родившийся в Париже, был обречен на вечные переезды самой судьбой. Африканец своими глазами видел, как устроен футбол во Франции, Японии, Греции, России, Болгарии и Шотландии. Но настоящая слава пришла к нему на чемпионате мира прошлого года, где Раис удачно поймал волну успеха, настигшую почти всех вратарей турнира, и опроверг миф о том, что приличные африканские голкиперы отсутствуют в природе как класс. Именно показанный в Бразилии уровень помог МʼБоли получить приглашение из Филадельфии, от которого он решил не отказываться.