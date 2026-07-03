03.07.2026, пятница, 02:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
17
Леау
8
Фернандеш
18
Нету
7
Роналду
15
Невеш
3-1-3-2-1
1
Ливакович
6
Шутало
3
Понграчич
2
Станишич
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
13
Влашич
14
Перишич
11
Будимир
8
Фернандеш
2
Семеду
2
Семеду
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Невеш
21
Невеш
7
Роналду
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
20
Канселу
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Канселу
13
Влашич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
13
Влашич
16
Батурина
15
Пашалич
15
Пашалич
16
Батурина
8
Ковачич
9
Крамарич
9
Крамарич
8
Ковачич
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
6
12
Офсайды
1
4
Количество передач
584
368
Сейвы
5
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45
Смотреть прямую трансляцию Португалия против Хорватии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 02:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»