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  • Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

3 июля, 00:50
Португалия
03.07.2026, пятница, 02:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Хорватия
68' К. Роналду (П) 90+4' Г. Рамуш
53' И. Перишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Хорватия
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
17
Леау
8
Фернандеш
18
Нету
7
Роналду
15
Невеш
3-1-3-2-1
1
Ливакович
6
Шутало
3
Понграчич
2
Станишич
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
13
Влашич
14
Перишич
11
Будимир
8
Фернандеш
2
Семеду
2
Семеду
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Невеш
21
Невеш
7
Роналду
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
20
Канселу
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Канселу
13
Влашич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
13
Влашич
16
Батурина
15
Пашалич
15
Пашалич
16
Батурина
8
Ковачич
9
Крамарич
9
Крамарич
8
Ковачич
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Португалия - Хорватия
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
6
12
Офсайды
1
4
Количество передач
584
368
Сейвы
5
2
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.45
-0.45

Смотреть прямую трансляцию Португалия против Хорватии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июля в 02:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия

Португалия – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Португалия
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