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  • Нидерланды – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

Нидерланды – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

14 июня, 21:50
Нидерланды
14.06.2026, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Япония
51' В. ван Дейк 64' К. Саммервил
57' К. Накамура 89' Д. Камада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
16
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
24
Кайсу Сано
ОП
15
Даичи Камада
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Япония
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
22
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
14
Дзюня Ито
ПВ
6
Шуто Мачино
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
19
Коки Огава
ЦФ
26
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
24
Саммервил
18
Мален
3-1-3-3
1
Сузуки
16
Ватанабе
3
Танигучи
21
Ито
24
Сано
8
Кубо
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
11
Маэда
10
Доан
8
Гравенберх
5
Аке
5
Аке
8
Гравенберх
14
Рейндерс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Рейндерс
24
Саммервил
26
Тимбер
26
Тимбер
24
Саммервил
11
Гакпо
19
Бробби
19
Бробби
11
Гакпо
18
Мален
10
Депай
10
Депай
18
Мален
16
Ватанабе
2
Сугавара
2
Сугавара
16
Ватанабе
8
Кубо
22
Томиясу
22
Томиясу
8
Кубо
11
Маэда
14
Ито
14
Ито
11
Маэда
10
Доан
19
Огава
19
Огава
10
Доан
18
Уэда
26
Сиогаи
26
Сиогаи
18
Уэда
Остались в запасе
Нидерланды
Япония
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
6
Шуто Мачино
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
6
Шуто Мачино
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Нидерланды - Япония
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
524
341
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Японии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Япония

Нидерланды – Япония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Нидерланды
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