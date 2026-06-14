14.06.2026, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
24
Саммервил
18
Мален
3-1-3-3
1
Сузуки
16
Ватанабе
3
Танигучи
21
Ито
24
Сано
8
Кубо
15
Камада
13
Накамура
18
Уэда
11
Маэда
10
Доан
8
Гравенберх
5
Аке
5
Аке
8
Гравенберх
14
Рейндерс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Рейндерс
24
Саммервил
26
Тимбер
26
Тимбер
24
Саммервил
11
Гакпо
19
Бробби
19
Бробби
11
Гакпо
18
Мален
10
Депай
10
Депай
18
Мален
16
Ватанабе
2
Сугавара
2
Сугавара
16
Ватанабе
8
Кубо
22
Томиясу
22
Томиясу
8
Кубо
11
Маэда
14
Ито
14
Ито
11
Маэда
10
Доан
19
Огава
19
Огава
10
Доан
18
Уэда
26
Сиогаи
26
Сиогаи
18
Уэда
Остались в запасе
Нидерланды
Япония
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
6
Шуто Мачино
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
23
Томоки Хаякава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
25
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
7
Ао Танака
ЦП
17
Юито Сузуки
АП
6
Шуто Мачино
ЦФ
9
Кейсуке Гото
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Нидерланды - Япония
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
524
341
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.59
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Японии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Япония
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»