25.04.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Хетафе
3-2-3-1-1
13
Сорья
15
Боселли
22
Дуарте
2
Джене
26
21
Иглесиас
8
Арамбарри
5
Милья
6
Мартин
20
Бирманчевич
10
Сатриано
4-3-2-1
13
Гарсия
2
Канселу
23
Кунде
5
Кубарси
18
Мартин
6
Гави
8
Педри
16
Лопес
19
Барджи
20
Ольмо
9
Левандовски
2
Джене
3
Абкар
3
Абкар
2
Джене
15
Боселли
17
Фемения
17
Фемения
15
Боселли
26
18
Санкрис
18
Санкрис
26
8
Арамбарри
11
Камара
11
Камара
8
Арамбарри
20
Бирманчевич
19
Васкес
19
Васкес
20
Бирманчевич
16
Лопес
3
Бальде
3
Бальде
16
Лопес
23
Кунде
4
Араухо
4
Араухо
23
Кунде
8
Педри
17
Касадо
17
Касадо
8
Педри
6
Гави
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Гави
19
Барджи
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
19
Барджи
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хавьер Муньос
ЦП
44
Adrián Riquelme
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
33
Эдер Аллер
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
43
Томми Маркес
ОП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
Хетафе
Точно не сыграют
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Хетафе - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
8
Офсайды
7
4
Количество передач
190
616
Сейвы
2
0
Точность передач %
59
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Барселоны», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»