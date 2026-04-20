Составы команд
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
23
Канвот
3
Митчелл
2
Муньос
19
Хьюз
16
Лерма
11
Джонсон
10
Пино
22
Ларсен
4-1-3-2
1
Хермансен
2
Уокер-Питерс
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
24
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
11
Джонсон
55
Девенни
55
Девенни
11
Джонсон
19
Хьюз
15
Камада
15
Камада
19
Хьюз
10
Пино
18
Сарр
18
Сарр
10
Пино
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
11
Кастелланос
55
Канте
55
Канте
11
Кастелланос
19
Пабло
9
Уилсон
9
Уилсон
19
Пабло
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Вест Хэм
Точно не сыграют
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
454
366
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Вест Хэма», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»