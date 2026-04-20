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  • «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

20 апреля, 20:50
Кристал Пэлас
20.04.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Пабло
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
55
Джастин Девенни
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
55
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
3
Ричардс
26
Лакруа
23
Канвот
3
Митчелл
2
Муньос
19
Хьюз
16
Лерма
11
Джонсон
10
Пино
22
Ларсен
4-1-3-2
1
Хермансен
2
Уокер-Питерс
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
24
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
11
Джонсон
55
Девенни
55
Девенни
11
Джонсон
19
Хьюз
15
Камада
15
Камада
19
Хьюз
10
Пино
18
Сарр
18
Сарр
10
Пино
22
Ларсен
14
Матета
14
Матета
22
Ларсен
11
Кастелланос
55
Канте
55
Канте
11
Кастелланос
19
Пабло
9
Уилсон
9
Уилсон
19
Пабло
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
59
Рио Кардинес
ЛЗ
24
Борна Соса
ЛЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Адам Уортон
ЦП
Шейк Дукур
ОП
Эванн Гессан
ЦФ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
2
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
12
Офсайды
0
2
Количество передач
454
366
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.61
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» против «Вест Хэма», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Кристал Пэлас
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