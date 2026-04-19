19.04.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-5-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
15
О'Брайен
7
Макнил
13
Ндиайе
37
Гарнер
22
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
9
Агбету
4-5-1
25
Мамардашвили
17
Джонс
4
ван Дейк
93
Конате
3
Робертсон
10
Салах
8
Собослаи
8
Гравенберх
11
Гакпо
17
Вирц
9
Исак
Бету
11
Барри
11
Барри
Бету
7
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
7
Макнил
32
Брэнтуэйт
5
Кин
5
Кин
32
Брэнтуэйт
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
11
Гакпо
30
Фримпонг
30
Фримпонг
11
Гакпо
17
Вирц
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
17
Вирц
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоа
ЦФ
28
Фредди Вудмен
ВР
42
Трей Ньони
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоа
ЦФ
28
Фредди Вудмен
ВР
42
Трей Ньони
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
Точно не сыграют
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
4
0
Количество передач
377
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпуля», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»