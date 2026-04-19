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  • «Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:50
Эвертон
19.04.2026, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
29' М. Салах 90+10' В. ван Дейк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ЦП
7
Дуайт Макнил
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
37
Джеймс Гарнер
ЦП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ЦП
9
Аким Агбету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
17
Кертис Джонс
ПЗ
10
Мохамед Салах
ЦП
17
Флориан Вирц
ЦП
8
Доминик Собослаи
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Коди Гакпо
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
11
Тьерно Барри
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
19
Тайрик Джордж
ЛВ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Ливерпуль
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоа
ЦФ
28
Фредди Вудмен
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
ЦП
4-5-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
15
О'Брайен
7
Макнил
13
Ндиайе
37
Гарнер
22
Дьюсбери-Холл
5
Гуйе
9
Агбету
4-5-1
25
Мамардашвили
17
Джонс
4
ван Дейк
93
Конате
3
Робертсон
10
Салах
8
Собослаи
8
Гравенберх
11
Гакпо
17
Вирц
9
Исак
Бету
11
Барри
11
Барри
Бету
7
Макнил
19
Джордж
19
Джордж
7
Макнил
32
Брэнтуэйт
5
Кин
5
Кин
32
Брэнтуэйт
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
11
Гакпо
30
Фримпонг
30
Фримпонг
11
Гакпо
17
Вирц
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
17
Вирц
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоа
ЦФ
28
Фредди Вудмен
ВР
42
Трей Ньони
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
22
Нэйтан Паттерсон
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоа
ЦФ
28
Фредди Вудмен
ВР
42
Трей Ньони
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арне Слот
Эвертон
Точно не сыграют
Джек Грилиш
ЛВ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Джо Гомес
ЦЗ
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
ВАР
1
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
4
0
Количество передач
377
498
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.45
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпуля», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон»«Ливерпуль»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон
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