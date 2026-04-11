Составы команд
Эльче
Эльче
3-3-1-3
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
42
Сангаре
14
Фебас
12
Вильяр
16
Нету
15
Моренте
9
Силва
10
Мир
11
Валера
4-2-2-2
1
Димитриевски
12
Корреа
24
Джемерт
5
Таррега
14
Гайя
23
Угринич
2
Родригес
17
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
12
Вильяр
3
Педроса
3
Педроса
12
Вильяр
42
Сангаре
18
18
42
Сангаре
11
Валера
23
Чуст
23
Чуст
11
Валера
9
Силва
20
Родригес
20
Родригес
9
Силва
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
24
Джемерт
18
Пепелу
18
Пепелу
24
Джемерт
18
Белтран
7
Данжума
7
Данжума
18
Белтран
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Карлос Корберан
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
18
Офсайды
4
3
Количество передач
441
313
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Валенсии», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»