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  • «Эльче» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Эльче» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 16:05
Эльче
11.04.2026, суббота, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
11
Херман Валера
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Умар Садик
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
18
John Donald
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
3-3-1-3
1
Дитуро
27
Петро
22
Аффенгрубер
42
Сангаре
14
Фебас
12
Вильяр
16
Нету
15
Моренте
9
Силва
10
Мир
11
Валера
4-2-2-2
1
Димитриевски
12
Корреа
24
Джемерт
5
Таррега
14
Гайя
23
Угринич
2
Родригес
17
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
6
Садик
12
Вильяр
3
Педроса
3
Педроса
12
Вильяр
42
Сангаре
18
18
42
Сангаре
11
Валера
23
Чуст
23
Чуст
11
Валера
9
Силва
20
Родригес
20
Родригес
9
Силва
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
24
Джемерт
18
Пепелу
18
Пепелу
24
Джемерт
18
Белтран
7
Данжума
7
Данжума
18
Белтран
6
Садик
9
Дуро
9
Дуро
6
Садик
11
Риоха
16
Лопес
16
Лопес
11
Риоха
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
31
D. Delgado
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
24
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Карлос Корберан
Эльче
Точно не сыграют
Марк Агуадо
ОП
Педро Бигас
ЦЗ
Adam Boayar
ЦП
Грэйди Диангана
ЦП
Эктор Форт
ПЗ
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Унаи Нуньес
ЦЗ
Статистика матча Эльче - Валенсия
1
1
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
18
Офсайды
4
3
Количество передач
441
313
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Валенсии», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Валенсия»

«Эльче» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Эльче
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