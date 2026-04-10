Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Париж» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Париж» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 18:50
Париж
10.04.2026, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 1
Завершен
Монако
4' Н. Иконе 8' Ч. Иммобиле 21' Н. Иконе 71' Л. Колеошо
36' Ф. Балогун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
17
Адама Камара
ОП
21
Максим Лопес
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
23
Аладжи Бамба
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
23
Руди Матондо
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
24
Лука Колеошо
ЛВ
9
Виллем Геббельс
ЛВ
7
Alimani Gory
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
3
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Трапп
19
Санги
5
Мбоу
42
Коппола
18
Манетси
17
Камара
21
Лопес
33
Лис-Мелу
27
Саймон
93
Иконе
36
Иммобиле
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Керер
25
Фас
4
Тезе
6
Закария
23
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
24
Адингра
31
Фати
20
Балогун
17
Камара
14
Траоре
14
Траоре
17
Камара
21
Лопес
23
Матондо
23
Матондо
21
Лопес
93
Иконе
24
Колеошо
24
Колеошо
93
Иконе
27
Саймон
9
Геббельс
9
Геббельс
27
Саймон
36
Иммобиле
7
7
36
Иммобиле
8
Камара
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
8
Камара
5
Керер
8
Погба
8
Погба
5
Керер
28
Кулибали
11
Аклиуш
11
Аклиуш
28
Кулибали
4
Тезе
15
Дьятта
15
Дьятта
4
Тезе
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
Остались в запасе
Париж
Монако
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
J. Lopez
ЦФ
Венсан Марчетти
ОП
Монако
Точно не сыграют
Paris Brunner
ЦФ
Кайо Энрике
ЛЗ
Александр Головин
АП
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Статистика матча Париж - Монако
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
5
6
Офсайды
1
3
Количество передач
330
616
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.61
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-1.19
-1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Монако», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Монако»

«Париж» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Париж
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
На Головина появились новые претенденты
30 июля
5
Стало известно, сколько Сафонов платит за аренду виллы в пригороде Парижа
30 июля
9
Определена главная звезда российского футбола
30 июля
3
Стало известно, посадят ли Сафонова на лавку в новом сезоне
30 июля
3
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Известен кандидат на замену Инфантино во главе ФИФА
30 июля
20
ФотоСборная Франции пошла на еще одно изменение после назначения Зидана
29 июля
1
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
28 июля
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
28 июля
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
27 июля
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
27 июля
5
ВидеоСудья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
27 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+