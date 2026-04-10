10.04.2026, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
3-2-2-2-1
35
Трапп
19
Санги
5
Мбоу
42
Коппола
18
Манетси
17
Камара
21
Лопес
33
Лис-Мелу
27
Саймон
93
Иконе
36
Иммобиле
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Керер
25
Фас
4
Тезе
6
Закария
23
Бамба
28
Кулибали
8
Камара
24
Адингра
31
Фати
20
Балогун
17
Камара
14
Траоре
14
Траоре
17
Камара
21
Лопес
23
Матондо
23
Матондо
21
Лопес
93
Иконе
24
Колеошо
24
Колеошо
93
Иконе
27
Саймон
9
Геббельс
9
Геббельс
27
Саймон
36
Иммобиле
7
7
36
Иммобиле
8
Камара
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
8
Камара
5
Керер
8
Погба
8
Погба
5
Керер
28
Кулибали
11
Аклиуш
11
Аклиуш
28
Кулибали
4
Тезе
15
Дьятта
15
Дьятта
4
Тезе
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
Остались в запасе
Париж
Монако
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
6
Отавио
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
41
Папе Кабрал
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Париж - Монако
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
5
6
Офсайды
1
3
Количество передач
330
616
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.61
2.31
xGP (предотвращенные голы)
-1.19
-1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Монако», 29-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»