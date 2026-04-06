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  • «Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 18:50
Коджаэлиспор
06.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
22
Ахмет Огуз
(К) ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
14
Шоу
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
5
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Амин Арит
АП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
98
Жозеф Нонге
ЦП
10
Карол Линетти
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
17
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
18
Furkan Gedik
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Истанбул Башакшехир
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-4-1-2
83
22
Огуз
6
Смольчич
3
75
Бингель
20
Сусохо
14
Шоу
2
Дейкстел
8
Кейта
19
Дурсун
7
Агьей
4-3-1-2
16
Зенгезер
3
Опоку
5
Дуарте
42
Саинер
21
Опери
7
Сари
8
Кеман
20
Гюнеш
25
Арит
14
Шомуродов
9
Зелке
20
Сусохо
10
Линетти
10
Линетти
20
Сусохо
8
Кейта
23
23
8
Кейта
75
Бингель
17
Чурлинов
17
Чурлинов
75
Бингель
3
99
Ривас
99
Ривас
3
22
Огуз
70
Келеш
70
Келеш
22
Огуз
25
Арит
77
Брнич
77
Брнич
25
Арит
14
Шомуродов
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шомуродов
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Истанбул Башакшехир
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
98
Жозеф Нонге
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
98
Жозеф Нонге
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Нури Шахин
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
A. Jovanovic
ВР
Матеуш Ветеска
ЦЗ
Статистика матча Коджаэлиспор - Истанбул Башакшехир
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
7
Офсайды
4
2
Количество передач
271
529
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Истанбул Башакшехира», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»

«Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Коджаэлиспор
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