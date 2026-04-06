06.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
Турция. Суперлига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Коджаэлиспор
Коджаэлиспор
3-4-1-2
83
22
Огуз
6
Смольчич
3
75
Бингель
20
Сусохо
14
Шоу
2
Дейкстел
8
Кейта
19
Дурсун
7
Агьей
4-3-1-2
16
Зенгезер
3
Опоку
5
Дуарте
42
Саинер
21
Опери
7
Сари
8
Кеман
20
Гюнеш
25
Арит
14
Шомуродов
9
Зелке
20
Сусохо
10
Линетти
10
Линетти
20
Сусохо
8
Кейта
23
23
8
Кейта
75
Бингель
17
Чурлинов
17
Чурлинов
75
Бингель
3
99
Ривас
99
Ривас
3
22
Огуз
70
Келеш
70
Келеш
22
Огуз
25
Арит
77
Брнич
77
Брнич
25
Арит
14
Шомуродов
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шомуродов
9
Зелке
91
Йылдырым
91
Йылдырым
9
Зелке
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Истанбул Башакшехир
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
98
Жозеф Нонге
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
16
Deniz Ceylan
ЦЗ
98
Жозеф Нонге
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Коджаэлиспор - Истанбул Башакшехир
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
10
7
Офсайды
4
2
Количество передач
271
529
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.17
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Истанбул Башакшехира», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»