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  • «Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 18:50
Фенербахче
05.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
90+11' К. Актюркоглу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
(К) ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
20
Антони Мусаба
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
17
Канте
6
Гендузи
20
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
14
Удуохай
12
Агбаду
62
Мурильо
33
Йилмаз
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
18
Черны
9
О
10
Асенсио
7
Фред
7
Фред
10
Асенсио
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
26
Шериф
26
Шериф
94
Талиска
20
Мусаба
9
Актюркоглу
9
Актюркоглу
20
Мусаба
62
Мурильо
25
25
62
Мурильо
4
Ндиди
8
Учан
8
Учан
4
Ндиди
23
Асллани
7
Рашица
7
Рашица
23
Асллани
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
32
Девис Васкес
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Серхен Ялчин
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Бешикташ
Точно не сыграют
Эль Билал Туре
ЦФ
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
3
5
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
13
19
Офсайды
2
0
Количество передач
459
369
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.95
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бешикташа», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Бешикташ»

«Фенербахче» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Фенербахче
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