05.04.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 28 тур
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
17
Канте
6
Гендузи
20
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
14
Удуохай
12
Агбаду
62
Мурильо
33
Йилмаз
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
18
Черны
9
О
10
Асенсио
7
Фред
7
Фред
10
Асенсио
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
94
Талиска
26
Шериф
26
Шериф
94
Талиска
20
Мусаба
9
Актюркоглу
9
Актюркоглу
20
Мусаба
62
Мурильо
25
25
62
Мурильо
4
Ндиди
8
Учан
8
Учан
4
Ндиди
23
Асллани
7
Рашица
7
Рашица
23
Асллани
18
Черны
11
Ундер
11
Ундер
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
32
Девис Васкес
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
26
Жота Силва
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Серхен Ялчин
Фенербахче
Точно не сыграют
Бешикташ
Точно не сыграют
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
3
5
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
ВАР
1
0
Угловые удары
10
5
Нарушения
13
19
Офсайды
2
0
Количество передач
459
369
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.95
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бешикташа», 28-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»