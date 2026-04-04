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  • «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 13:35
Манчестер Сити
04.04.2026, суббота, 14:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Ливерпуль
39' Э. Холанд (П) 45+2' Э. Холанд 50' А. Семеньо 57' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Савиньо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
2-1-1-3-3
1
Траффорд
2
Хусанов
6
Гехи
16
Родри
27
Нуньес
10
Шерки
10
Силва
3
О'Райли
9
Холанд
11
Доку
11
Семеньо
4-2-3-1
25
Мамардашвили
2
Гомес
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
17
Джонс
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
10
Салах
16
Родри
14
Гонсалес
14
Гонсалес
16
Родри
10
Шерки
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Шерки
11
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
11
Семеньо
11
Доку
26
Савиньо
26
Савиньо
11
Доку
9
Холанд
22
Мармуш
22
Мармуш
9
Холанд
2
Гомес
30
Фримпонг
30
Фримпонг
2
Гомес
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
22
Экитике
11
Гакпо
11
Гакпо
22
Экитике
17
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
17
Вирц
Остались в запасе
Манчестер Сити
Ливерпуль
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль
3
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
494
498
Сейвы
5
3
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля», 1/4 Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 14:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Манчестер Сити
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