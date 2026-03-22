22.03.2026, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-1-3-3
1
Крайков
5
Ковачевич
55
Быков
6
Печенкин
10
Мухин
97
Пасевич
77
Сасин
7
Гурциев
19
Кутовой
11
Голиянин
18
Лазарев
4-3-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
14
Машуков
19
Кутовой
16
Поярков
16
Поярков
19
Кутовой
18
Лазарев
2
Чуриков
2
Чуриков
18
Лазарев
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
14
Машуков
13
Титов
13
Титов
14
Машуков
17
Валиахметов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Кокоев
8
Кантария
8
Кантария
17
Кокоев
7
Никитин
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Никитин
7
Бобер
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Бобер
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Нефтехимика», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»