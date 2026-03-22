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  • «Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 11:50
Сокол
22.03.2026, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Нефтехимик
5' И. Машуков 23' И. Машуков (П) 87' А. Никитин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Владислав Лазарев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Роман Пасевич
ЛВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
19
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
17
Давид Кокоев
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
13
Павел Киреенко
ЛВ
92
Владислав Костин
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Нефтехимик
13
Денис Титов
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
3-1-3-3
1
Крайков
5
Ковачевич
55
Быков
6
Печенкин
10
Мухин
97
Пасевич
77
Сасин
7
Гурциев
19
Кутовой
11
Голиянин
18
Лазарев
4-3-2-1
1
Голубев
24
Кахидзе
65
Толстопятов
15
Шадринцев
17
Валиахметов
17
Кокоев
6
Родин
7
Бобер
7
Шильцов
7
Никитин
14
Машуков
19
Кутовой
16
Поярков
16
Поярков
19
Кутовой
18
Лазарев
2
Чуриков
2
Чуриков
18
Лазарев
7
Гурциев
13
Киреенко
13
Киреенко
7
Гурциев
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
14
Машуков
13
Титов
13
Титов
14
Машуков
17
Валиахметов
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Валиахметов
17
Кокоев
8
Кантария
8
Кантария
17
Кокоев
7
Никитин
94
Кучугура
94
Кучугура
7
Никитин
7
Бобер
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Бобер
Остались в запасе
Сокол
Нефтехимик
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Остались в запасе
43
Николай Присяжненко
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
77
Алекси Гвенетадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сокол - Нефтехимик
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Нефтехимика», 25-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Нефтехимик»

«Сокол» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Сокол
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