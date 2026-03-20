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  • «Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 21:35
Дженоа
20.03.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
66' Ю. Эккеленкамп 90+6' К. Дэвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
14
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
4
Amorim
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
38
Леннон Миллер
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
4-2-2-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
10
Мессьяс
29
Коломбо
9
Витинья
3-4-1-1-1
40
Окойе
28
Соле
31
Кристенсен
27
Кабаселе
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
5
Васкес
3
Мартин
3
Мартин
5
Васкес
32
Френдруп
4
4
32
Френдруп
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
19
Эхизибуе
13
Бертола
13
Бертола
19
Эхизибуе
14
Атта
24
Пиотровски
24
Пиотровски
14
Атта
10
Дзаньоло
6
Саррага
6
Саррага
10
Дзаньоло
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
Точно не сыграют
Максвел Корне
ЛВ
Удинезе
Точно не сыграют
Адам Букса
ЦФ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Статистика матча Дженоа - Удинезе
1
5
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
450
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.03
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»

«Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Дженоа
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