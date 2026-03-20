20.03.2026, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
4-2-2-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
5
Васкес
15
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
10
Мессьяс
29
Коломбо
9
Витинья
3-4-1-1-1
40
Окойе
28
Соле
31
Кристенсен
27
Кабаселе
19
Эхизибуе
16
Карлстрем
14
Атта
11
Камара
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
9
Дэвис
5
Васкес
3
Мартин
3
Мартин
5
Васкес
32
Френдруп
4
4
32
Френдруп
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
9
Витинья
18
Экубан
18
Экубан
9
Витинья
29
Коломбо
9
Эхатор
9
Эхатор
29
Коломбо
19
Эхизибуе
13
Бертола
13
Бертола
19
Эхизибуе
14
Атта
24
Пиотровски
24
Пиотровски
14
Атта
10
Дзаньоло
6
Саррага
6
Саррага
10
Дзаньоло
32
Эккеленкамп
38
Миллер
38
Миллер
32
Эккеленкамп
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Коста Руньяич
Дженоа
Точно не сыграют
Удинезе
Точно не сыграют
Статистика матча Дженоа - Удинезе
1
5
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
13
Офсайды
1
1
Количество передач
450
283
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.03
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Удинезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»