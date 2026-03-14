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  • «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 21:50
Вест Хэм
14.03.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
35' К. Мавропанос
31' Б. Силва
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
25
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
19
Пабло
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
10
Бернарду Силва
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
55
Мохамаду Канте
ОП
32
Фредди Поттс
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
17
Адама Траоре
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-3-2-2
1
Хермансен
25
Тодибо
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
2
Ван-Биссака
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
3-1-1-2-3
25
Доннарумма
2
Хусанов
6
Гехи
15
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
3
О'Райли
10
Силва
22
Мармуш
11
Семеньо
9
Холанд
20
Боуэн
55
Канте
55
Канте
20
Боуэн
19
Пабло
27
Магасса
27
Магасса
19
Пабло
11
Кастелланос
17
Траоре
17
Траоре
11
Кастелланос
10
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Силва
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
11
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
11
Семеньо
15
Айт Нури
11
Доку
11
Доку
15
Айт Нури
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Крисенцио Саммервил
ПВ
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Под вопросом
Рико Льюис
ПЗ
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
2
Всего ударов по воротам
1
24
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
15
Нарушения
14
5
Офсайды
3
2
Количество передач
304
755
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
0
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
19
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Сити», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм
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