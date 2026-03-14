14.03.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
3-3-2-2
1
Хермансен
25
Тодибо
15
Мавропанос
4
Дисаси
25
Диуф
22
Соучек
2
Ван-Биссака
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
19
Пабло
3-1-1-2-3
25
Доннарумма
2
Хусанов
6
Гехи
15
Айт Нури
16
Родри
27
Нуньес
3
О'Райли
10
Силва
22
Мармуш
11
Семеньо
9
Холанд
20
Боуэн
55
Канте
55
Канте
20
Боуэн
19
Пабло
27
Магасса
27
Магасса
19
Пабло
11
Кастелланос
17
Траоре
17
Траоре
11
Кастелланос
10
Силва
14
Рейндерс
14
Рейндерс
10
Силва
22
Мармуш
10
Шерки
10
Шерки
22
Мармуш
11
Семеньо
47
Фоден
47
Фоден
11
Семеньо
15
Айт Нури
11
Доку
11
Доку
15
Айт Нури
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
32
Фредди Поттс
ОП
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Нико Гонсалес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
Точно не сыграют
Манчестер Сити
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
2
Всего ударов по воротам
1
24
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
15
Нарушения
14
5
Офсайды
3
2
Количество передач
304
755
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
90
Удары мимо ворот
0
11
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
19
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.01
-0.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Сити», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
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Источник: «Бомбардир»