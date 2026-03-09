Введите ваш ник на сайте
  «Кайсериспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Кайсериспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Вчера, 19:01
Кайсериспор
09.03.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
83' Г. Онугха
45+2' П. Онуачу 45+7' П. Онуачу (П) 53' Б. Баязит (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
33
Фуркан Соялп
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Мигел Кардозу
(К) ПВ
18
Денис Макаров
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Александр Зубков
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
99
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
9
Герман Онугха
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
27
Chibuike Nwaiwu
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
18
Умут Найир
ЦФ
3-3-3-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
30
Бренет
24
Токез
8
Бенеш
33
Соялп
28
Дживелек
7
Кардозу
18
Макаров
63
Чалов
2-1-2-2-3
24
Онана
20
Пина
15
Савич
44
Батагов
42
Улаи
11
Туфан
22
Зубков
19
Эскихеллак
99
Аугусто
10
Мучи
30
Онуачу
7
Кардозу
10
Мендеш
10
Мендеш
7
Кардозу
33
Соялп
61
Саглам
61
Саглам
33
Соялп
18
Макаров
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
18
Макаров
28
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
28
Дживелек
63
Чалов
9
Онугха
9
Онугха
63
Чалов
20
Пина
5
Йокушлу
5
Йокушлу
20
Пина
10
Мучи
27
27
10
Мучи
42
Улаи
74
74
42
Улаи
22
Зубков
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
22
Зубков
99
Аугусто
18
Найир
18
Найир
99
Аугусто
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
1
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Фатих Текке
Кайсериспор
Точно не сыграют
Маджид Хосейни
ЦЗ
A. Burak
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
K. Cihan
Под вопросом
Лионель Кароль
ЛЗ
Трабзонспор
Точно не сыграют
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
Эдин Вишча
ПВ
Boran Baskan
ЦП
Бенжамен Бушуари
ЦП
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
4
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
9
Офсайды
2
3
Количество передач
289
634
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
93
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
2.65
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Трабзонспора», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» – «Трабзонспор»

«Кайсериспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Кайсериспор
