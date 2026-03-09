09.03.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Кайсериспор
Кайсериспор
3-3-3-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
30
Бренет
24
Токез
8
Бенеш
33
Соялп
28
Дживелек
7
Кардозу
18
Макаров
63
Чалов
2-1-2-2-3
24
Онана
20
Пина
15
Савич
44
Батагов
42
Улаи
11
Туфан
22
Зубков
19
Эскихеллак
99
Аугусто
10
Мучи
30
Онуачу
7
Кардозу
10
Мендеш
10
Мендеш
7
Кардозу
33
Соялп
61
Саглам
61
Саглам
33
Соялп
18
Макаров
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
18
Макаров
28
Дживелек
17
Капачак
17
Капачак
28
Дживелек
63
Чалов
9
Онугха
9
Онугха
63
Чалов
20
Пина
5
Йокушлу
5
Йокушлу
20
Пина
10
Мучи
27
27
10
Мучи
42
Улаи
74
74
42
Улаи
22
Зубков
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
22
Зубков
99
Аугусто
18
Найир
18
Найир
99
Аугусто
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
1
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
11
S. Mather
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Фатих Текке
Кайсериспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Трабзонспор
Точно не сыграют
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
4
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
9
Офсайды
2
3
Количество передач
289
634
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
93
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
2.65
xGP (предотвращенные голы)
0.6
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Трабзонспора», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» – «Трабзонспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»