07.03.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-1-2-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
20
Рей
8
Оласагасти
27
Кортес
26
Тунде
9
Ромеро
19
Эспи
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
2
Ринкон
12
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
6
Витсель
15
Цыганков
11
Лемар
14
Эчеверри
11
Ванат
3
Маттурро
3
Маттурро
9
Ромеро
16
Арриага
16
Арриага
9
Ромеро
20
Рей
12
Венцедор
12
Венцедор
20
Рей
26
Тунде
17
Гарсия
17
Гарсия
26
Тунде
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
2
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
2
Ринкон
4
Мартинес
8
Унаи
8
Унаи
4
Мартинес
8
Бельтран
23
Мартин
23
Мартин
8
Бельтран
14
Эчеверри
73
Рока
73
Рока
14
Эчеверри
11
Лемар
9
Руис
9
Руис
11
Лемар
Остались в запасе
Леванте
Жирона
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
37
D. Cervera
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
37
D. Cervera
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леванте - Жирона
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
302
622
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Жироны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»