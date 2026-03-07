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  • «Леванте» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Леванте» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 17:05
Леванте
07.03.2026, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
50' К. Эспи
90+4' Х. Рока
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
(К) ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
27
Пако Кортес
ЛВ
26
Карим Тунде
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Клаудио Эчеверри
АП
11
Тома Лемар
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
3
Алан Маттурро
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
55
Tay Abed Kassus
ЦП
37
D. Cervera
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Аззедин Унаи
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
23
Иван Мартин
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
20
Рей
8
Оласагасти
27
Кортес
26
Тунде
9
Ромеро
19
Эспи
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Мартинес
2
Ринкон
12
Рейс
17
Блинд
8
Бельтран
6
Витсель
15
Цыганков
11
Лемар
14
Эчеверри
11
Ванат
3
Маттурро
3
Маттурро
9
Ромеро
16
Арриага
16
Арриага
9
Ромеро
20
Рей
12
Венцедор
12
Венцедор
20
Рей
26
Тунде
17
Гарсия
17
Гарсия
26
Тунде
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
2
Ринкон
16
Франкес
16
Франкес
2
Ринкон
4
Мартинес
8
Унаи
8
Унаи
4
Мартинес
8
Бельтран
23
Мартин
23
Мартин
8
Бельтран
14
Эчеверри
73
Рока
73
Рока
14
Эчеверри
11
Лемар
9
Руис
9
Руис
11
Лемар
Остались в запасе
Леванте
Жирона
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
37
D. Cervera
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
6
Диего Пампин
ЦЗ
55
Tay Abed Kassus
ЦП
37
D. Cervera
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Леванте
Точно не сыграют
Карлос Альварес
АП
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Пабло Мартинес
ЦП
Рохер Бруге
ПВ
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Алекс Морено
ЛЗ
Порту
ПВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Кристиан Стуани
ЦФ
Донни ван де Бек
ЦП
Брайан Хиль
ЛВ
Статистика матча Леванте - Жирона
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
302
622
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Жироны», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте»«Жирона»

«Леванте» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Леванте
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