  «Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 20:40
Брайтон
04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
9' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
30
Паскаль Гросс
(К) ЦП
17
Карлос Балеба
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
53
Гарри Хауэлл
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
13
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
25
Гомес
30
Гросс
17
Балеба
27
Виффер
22
Митома
10
Рюттер
4-1-1-3-1
1
Рая
3
Москера
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
11
Мартинелли
14
Дьекереш
Брайтон
Точно не сыграют
Стефанос Цимас
ЦФ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Арсенал
Точно не сыграют
Бен Уайт
ЦЗ
Микель Мерино
ЦП
Под вопросом
Мартин Эдегор
АП
Статистика матча Брайтон - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
3
0
Количество передач
470
322
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Арсенал»

«Брайтон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Брайтон
