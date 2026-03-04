04.03.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
21
Боскальи
13
Хиншелвуд
24
Кадиоглу
25
Гомес
30
Гросс
17
Балеба
27
Виффер
22
Митома
10
Рюттер
4-1-1-3-1
1
Рая
3
Москера
6
Габриэль
5
Хинкапе
12
Тимбер
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
11
Мартинелли
14
Дьекереш
27
17
Балеба
26
Аяри
26
22
Митома
11
Минте
11
3
Москера
33
Калафьори
33
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
23
Джейсон Стил
ВР
33
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
13
Кепа
ВР
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Брайтон - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
12
Офсайды
3
0
Количество передач
470
322
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.47
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»