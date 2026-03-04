Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Райо Вальекано» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Райо Вальекано» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 19:42
Райо Вальекано
04.03.2026, среда, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Овьедо
44' Х. де Фрутос 50' Х. де Фрутос (П) 62' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
12
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
16
Давид Карму
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЛВ
10
Хессем Хассан
ПВ
9
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
23
Nicolas Fonseca
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
15
Тиаго Фернандес
ЛВ
19
Алекс Форес
ЦФ
17
Тиаго Борбас
ЦФ
4-3-3
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
17
Лопес
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
12
Акомах
4-1-2-2-1
13
Эскандель
24
Ахиядо
12
Кальво
16
Карму
25
Лопес
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
10
Хассан
7
Чайра
9
Виньяс
6
Сисс
20
Баллиу
20
Баллиу
6
Сисс
12
Акомах
8
Трехо
8
Трехо
12
Акомах
4
Диас
7
Палазон
7
Палазон
4
Диас
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
18
Гарсия
9
Алемао
9
Алемао
18
Гарсия
6
Сибо
8
Касорла
8
Касорла
6
Сибо
11
Коломбатто
23
23
11
Коломбатто
10
Хассан
21
Илич
21
Илич
10
Хассан
7
Чайра
15
Фернандес
15
Фернандес
7
Чайра
9
Виньяс
17
Борбас
17
Борбас
9
Виньяс
Остались в запасе
Райо Вальекано
Овьедо
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Гильермо Алмада
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Диего Мендес
ЦП
Овьедо
Точно не сыграют
Ови Эджария
ЦП
Эрик Байи
ЦЗ
Давид Костас
ЦЗ
Леандер Дендокер
ЦП
Статистика матча Райо Вальекано - Овьедо
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
393
353
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Овьедо», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Овьедо»

«Райо Вальекано» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Райо Вальекано
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сенсационные поражения «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, Карпин вновь станет отцом, дубль Миранчука в США и другие новости
01:00
Фото«Динамо» показало раздевалку после матча с ЦСКА
00:28
6
ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»
00:15
8
ФотоМоуринью получил красную карточку в матче «Бенфика» – «Порту»
Вчера, 23:40
1
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо»
Вчера, 23:15
4
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Вчера, 23:02
1
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3
Вчера, 22:50
5
Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»
Вчера, 22:24
2
Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»
Вчера, 22:14
3
Гусев высказался о разгроме «Динамо» над ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Реакция Флика на победу «Барселоны» над «Атлетиком»
Вчера, 08:42
1
Ямаль установил мощный рекорд
Вчера, 01:45
ФотоРаскрыта новая девушка Мбаппе
Вчера, 01:30
14
Примера. Ямаль снова принес победу «Барселоне»
Вчера, 00:57
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна, обсуждавшего переход в клуб МЛС
7 марта
Примера. «Атлетико» обыграл «Сосьедад», дважды забив после выхода Захаряна
7 марта
Реакция Аллегри на интерес «Реала»
7 марта
ВидеоМбаппе уличили в звездной болезни
7 марта
3
Арбелоа прокомментировал героическую победу «Реала» над «Сельтой»
7 марта
Заявление Левандовского о своем будущем
7 марта
Примера. «Реал» в день рождения вырвал гостевую победу над «Сельтой» (2:1) на 94-й минуте
7 марта
1
Форварду «Севильи» грозит 10-летний срок за изнасилование
6 марта
2
Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит подписать двух футболистов
5 марта
Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Мбаппе
5 марта
Только двух кандидатов зарегистрировали для участия в выборах президента «Барселоны»
5 марта
«Реал» не доверяет диагнозам Мбаппе: подробности
5 марта
Бубнов заявил, что «Реалу» в проигранном матче «Хетафе» не хватило российского футболиста
4 марта
«Атлетико» может сохранить вице-капитана благодаря выходу в финал Кубка Испании
4 марта
«Барселона» отчиталась о травмированных игроках
4 марта
Футболист «Реала» почти три года играл с надорванной связкой колена
4 марта
2
«Реал» хочет назначить тренера, дважды отказавшего клубу
4 марта
Симеоне раскрыл, что сказал Флику после 0:3 в Кубке Испании
4 марта
Видаль – о матчах с «Реалом»: «Чувствовал, что меня грабили»
4 марта
3
Выбывший до конца года Родриго сделал заявление о тяжелой травме
3 марта
Видео«Хетафе» отпраздновал победу над «Реалом» видео с обезьяной
3 марта
Заявление «Реала» по поводу тяжелой травмы Родриго
3 марта
Игрок основы «Реала» порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026
3 марта
6
Стало известно, за какие слова судья удалил игрока «Реала» в матче с «Хетафе»
3 марта
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 