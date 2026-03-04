04.03.2026, среда, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
4-3-3
13
Баталья
3
Чаваррия
24
Лежен
5
Фелипе
2
Рацу
17
Лопес
6
Сисс
4
Диас
18
Гарсия
19
де Фрутос
12
Акомах
4-1-2-2-1
13
Эскандель
24
Ахиядо
12
Кальво
16
Карму
25
Лопес
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
10
Хассан
7
Чайра
9
Виньяс
Остались в запасе
Райо Вальекано
Овьедо
1
Дани Карденас
ВР
22
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Хорациу Молдован
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
33
Diego Espinosa
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Райо Вальекано - Овьедо
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
393
353
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Овьедо», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»