01.03.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
3-1-2-3-1
35
Трапп
28
де Смет
5
Мбоу
42
Коппола
18
Манетси
17
Камара
33
Лис-Мелу
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
36
Иммобиле
4-1-2-1-2
31
Дюпе
92
Клосс
37
Пепра Оппонг
28
Ба
26
Бар
24
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
10
Диоп
25
Чо
90
Оморуйи
93
Иконе
19
Санги
19
Санги
93
Иконе
18
Манетси
4
Марчетти
4
Марчетти
18
Манетси
10
Кеббаль
23
Матондо
23
Матондо
10
Кеббаль
36
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
36
Иммобиле
27
Саймон
7
7
27
Саймон
24
Ванхутте
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
24
Ванхутте
10
Диоп
23
Бернардо
23
Бернардо
10
Диоп
23
Луше
47
Гувейя
47
Гувейя
23
Луше
90
Оморуйи
26
Будаш
26
Будаш
90
Оморуйи
Остались в запасе
Париж
Ницца
16
Obed Nkambadio
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
80
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
41
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
80
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
41
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Париж - Ницца
5
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
347
520
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ниццы», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»