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  • «Париж» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Париж» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 15:50
Париж
01.03.2026, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
26' М. Манетси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Маршал Манетси
ОП
17
Адама Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
10
Софьян Диоп
АП
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
23
Руди Матондо
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
7
Alimani Gory
ЦФ
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
41
Everton Pereira
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Габен Бернардо
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
26
Каиль Будаш
ЦФ
3-1-2-3-1
35
Трапп
28
де Смет
5
Мбоу
42
Коппола
18
Манетси
17
Камара
33
Лис-Мелу
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
36
Иммобиле
4-1-2-1-2
31
Дюпе
92
Клосс
37
Пепра Оппонг
28
Ба
26
Бар
24
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
10
Диоп
25
Чо
90
Оморуйи
93
Иконе
19
Санги
19
Санги
93
Иконе
18
Манетси
4
Марчетти
4
Марчетти
18
Манетси
10
Кеббаль
23
Матондо
23
Матондо
10
Кеббаль
36
Иммобиле
11
Крассо
11
Крассо
36
Иммобиле
27
Саймон
7
7
27
Саймон
24
Ванхутте
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
24
Ванхутте
10
Диоп
23
Бернардо
23
Бернардо
10
Диоп
23
Луше
47
Гувейя
47
Гувейя
23
Луше
90
Оморуйи
26
Будаш
26
Будаш
90
Оморуйи
Остались в запасе
Париж
Ницца
16
Obed Nkambadio
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
80
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
41
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
24
Лука Колеошо
ЛВ
Остались в запасе
80
Йехван Диуф
ВР
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
41
Everton Pereira
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Клод Пюэль
Париж
Точно не сыграют
Софьян Алакуш
ПЗ
Самир Шергуи
ЦЗ
Мамаду Гуйе
ПВ
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Реми Риу
ВР
Хамари Траоре
ПЗ
Виллем Геббельс
ЛВ
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Исак Янссон
ПВ
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
Элье Ваи
ЦФ
Али Абди
ЛЗ
Хишам Будауи
ЦП
Статистика матча Париж - Ницца
5
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
347
520
Сейвы
3
5
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.24
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ниццы», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Ницца»

«Париж» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Париж
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