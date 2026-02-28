28.02.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Комо
3-3-1-1-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
14
Рамон
2
Кемпф
18
Морено
23
Перроне
31
Войвода
6
Какере
17
Родригес
11
Дувикас
33
Да Кунья
3-2-2-1-1
30
Фальконе
44
Габриэль
16
Гандельман
5
Зиберт
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
19
Банда
99
Чеддира
2
Кемпф
34
Карлос
34
Карлос
2
Кемпф
23
Перроне
8
Роберто
8
Роберто
23
Перроне
31
Войвода
10
Пас
10
Пас
31
Войвода
17
Родригес
38
Диао
38
Диао
17
Родригес
11
Дувикас
7
Мората
7
Мората
11
Дувикас
44
Габриэль
18
Жан
18
Жан
44
Габриэль
16
Гандельман
79
Нгом
79
Нгом
16
Гандельман
19
Банда
23
Соттиль
23
Соттиль
19
Банда
3
Ндаба
50
Пьеротти
50
Пьеротти
3
Ндаба
99
Чеддира
9
Штулич
9
Штулич
99
Чеддира
Остались в запасе
Комо
Лечче
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Комо
Точно не сыграют
Лечче
Точно не сыграют
Статистика матча Комо - Лечче
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
607
271
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
3.29
0.24
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Лечче», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»