  • Главная
  • Новости
  «Комо» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Комо» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:04
Комо
28.02.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Лечче
18' А. Дувикас 35' Х. Родригес 44' М. Кемпф
13' Л. Кулибали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Комо
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
15
Adrian Lahdo
ЦП
8
Серхи Роберто
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бутез
77
ван дер Бремпт
14
Рамон
2
Кемпф
18
Морено
23
Перроне
31
Войвода
6
Какере
17
Родригес
11
Дувикас
33
Да Кунья
3-2-2-1-1
30
Фальконе
44
Габриэль
16
Гандельман
5
Зиберт
17
Вейга
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
19
Банда
99
Чеддира
Комо
Точно не сыграют
Мартин Батурина
ЦП
Джейден Аддаи
ПВ
Лечче
Точно не сыграют
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Статистика матча Комо - Лечче
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
607
271
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
3.29
0.24
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Лечче», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Лечче»

«Комо» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Италия. Серия А Лечче Комо
