  • Главная
  • Новости
  • «Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Вчера, 18:04
Дженоа
07.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 3
Завершен
Наполи
3' Р. Малиновский (П) 57' Л. Коломбо
20' Р. Хойлунд 22' С. Мактоминей 90+5' Р. Хойлунд (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
15
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
(К) ЦП
26
Антонио Вергара
АП
20
Эльйиф Эльмас
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
4
Amorim
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
18
Калеб Экубан
ЦФ
21
Джефф Эхатор
ЦФ
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
95
Vincenzo Prisco
ЦП
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
3-2-2-2-1
1
Мерет
13
Ррахмани
5
Жуан
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
9
Витинья
70
Корне
70
Корне
9
Витинья
3
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
3
Мартин
29
Коломбо
18
Экубан
18
Экубан
29
Коломбо
Гиоване
17
Оливера
17
Оливера
Гиоване
4
Буонджорно
31
Беукема
31
Беукема
4
Буонджорно
8
Мактоминей
23
Гиоване
23
Гиоване
8
Мактоминей
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
21
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Никита Контини
ВР
95
Vincenzo Prisco
ЦП
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
21
Джефф Эхатор
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Никита Контини
ВР
95
Vincenzo Prisco
ЦП
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
Точно не сыграют
Томмазо Бальданци
АП
Бенжамин Зигрист
ВР
Наполи
Точно не сыграют
Паскуале Маццокки
ПЗ
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Билли Гилмор
ЦП
Маттео Политано
ПВ
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
313
500
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Наполи», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Наполи»

«Дженоа» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Дженоа
