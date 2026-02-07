07.02.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Дженоа
3-2-2-1-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Эстигард
22
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
77
Эллертссон
32
Френдруп
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
3-2-2-2-1
1
Мерет
13
Ррахмани
5
Жуан
4
Буонджорно
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
8
Мактоминей
68
Лоботка
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
17
9
3
29
Гиоване
4
8
Остались в запасе
Дженоа
Наполи
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
21
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Никита Контини
ВР
95
Vincenzo Prisco
ЦП
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Дженоа - Наполи
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
313
500
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.52
-0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Наполи», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»