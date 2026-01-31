31.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
3-2-2-2-1
1
Мерет
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
5
Жуан
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
5
Понграчич
15
Комуццо
21
Госенс
4
Брешианини
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
19
Соломон
91
Пикколи
22
Ди Лоренцо
17
Оливера
17
Оливера
22
Ди Лоренцо
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
19
Хойлунд
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Хойлунд
21
Госенс
6
Раньери
6
Раньери
21
Госенс
19
Соломон
65
Паризи
65
Паризи
19
Соломон
80
Фаббиан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
22
Фаццини
22
Фаццини
10
Гюдмюндссон
4
Брешианини
20
Кен
20
Кен
4
Брешианини
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
62
L. Balbo
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
Точно не сыграют
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Ваня Милинкович-Савич
ВР
Маттео Политано
ПВ
Под вопросом
Фиорентина
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
21
13
Офсайды
0
2
Количество передач
477
413
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентины», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»