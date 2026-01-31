Введите ваш ник на сайте
  «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Сегодня, 19:34
Наполи
31.01.2026, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
11' А. Вергара 49' М. Гутьеррес
57' М. Соломон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
62
L. Balbo
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
22
Якопо Фаццини
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
3
Гутьеррес
4
Буонджорно
5
Жуан
37
Спинаццола
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
26
Вергара
20
Эльмас
19
Хойлунд
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Додо
5
Понграчич
15
Комуццо
21
Госенс
4
Брешианини
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
19
Соломон
91
Пикколи
22
Ди Лоренцо
17
Оливера
17
Оливера
22
Ди Лоренцо
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
19
Хойлунд
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Хойлунд
21
Госенс
6
Раньери
6
Раньери
21
Госенс
19
Соломон
65
Паризи
65
Паризи
19
Соломон
80
Фаббиан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
80
Фаббиан
10
Гюдмюндссон
22
Фаццини
22
Фаццини
10
Гюдмюндссон
4
Брешианини
20
Кен
20
Кен
4
Брешианини
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
62
L. Balbo
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
98
Emmanuele De Chiara
ЦП
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
29
Никколо Фортини
ЛЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
62
L. Balbo
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
Точно не сыграют
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Билли Гилмор
ЦП
Ваня Милинкович-Савич
ВР
Маттео Политано
ПВ
Под вопросом
Паскуале Маццокки
ПЗ
Амир Ррахмани
ЦЗ
Фиорентина
Точно не сыграют
Тарик Лэмпти
ПЗ
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
21
13
Офсайды
0
2
Количество передач
477
413
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.91
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.15
-0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентины», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Фиорентина»

«Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Наполи
