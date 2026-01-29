Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

«Лион» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Вчера, 20:48
Лион
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Идет второй тайм 48‘
ПАОК
34' R. Himbert
20' Г. Якумакис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
39
Mathys de Carvalho
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
7
Адам Карабец
ЦП
44
Khalis Merah
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
45
Remi Himbert
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Лион
50
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
29
Enzo Molebe
ЦФ
84
A. Hamdani
ЦФ
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
2-5-2-1
40
Дескамп
19
Ниахате
21
Клюйверт
39
23
Мортон
7
Карабец
44
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
22
Мата
45
4-3-1-2
99
Цифцис
16
Кедзиора
3
Кенни
5
Михайлидис
21
Баба
27
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
65
Константелиас
7
Якумакис
11
Тайсон
Остались в запасе
Лион
ПАОК
50
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
29
Enzo Molebe
ЦФ
84
A. Hamdani
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
50
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
29
Enzo Molebe
ЦФ
84
A. Hamdani
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рэзван Луческу
Лион
Точно не сыграют
Эндрик
ЦФ
Малик Фофана
ПВ
Рашид Геззаль
ЦП
Эрнест Нуама
ЛВ
Николас Тальяфико
ЛЗ
Ханс Хатебур
ПЗ
Орель Мангала
ОП
Павел Шулц
АП
Корентен Толиссо
ЦП
ПАОК
Точно не сыграют
M. Balde
Лука Гугешашвили
ВР
Лука Иванушец
АП
Александер Еремеефф
ЦФ
Томас Мург
ЦП
Христос Зафейрис
ЦП
Статистика матча Лион - ПАОК
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
288
184
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против ПАОКа, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – ПАОК

«Лион» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Экс-жена Погребняка пристыдила Аршавина
Вчера, 23:58
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
Вчера, 23:55
71
Турецкий клуб начал переговоры со «Спартаком» по Бонгонда
Вчера, 23:49
«Зенит» улучшил предложение по нападающему «Трабзонспора»
Вчера, 23:23
Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали надо»
Вчера, 22:46
3
Кафанов ответил, стал ли Сафонов основным вратарем «ПСЖ»
Вчера, 22:33
«Зенит» сделал конкретное предложение по бразильскому форварду
Вчера, 21:59
8
Мостовой объяснил, почему не боялся «Реал» и «Барселону»
Вчера, 21:47
3
«Севилья» готова возобновить переговоры с ЦСКА по Саласу, но при одном условии
Вчера, 21:21
2
«Локомотив» отказался от 9-миллионного трансфера
Вчера, 20:44
Все новости
Все новости
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
1
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
Премьер Великобритании отреагировал на недопуск израильских болельщиков на матч ЛЕ
2025.10.17 13:50
11
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
2025.10.16 23:47
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
2025.10.16 22:33
8
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
2025.10.03 15:15
5
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
ФотоГрандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Рома» не реализовала 3 пенальти за 3 минуты
2025.10.02 21:55
2
Определилась неожиданная страна-лидер еврокубкового сезона
2025.09.26 17:51
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
2025.09.25 22:46
11
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
2025.09.25 01:03
1
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
2025.09.25 00:00
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
2025.09.24 14:27
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Болонья»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:08
Где смотреть матч «Зальцбург» – «Порту»: во сколько прямая трансляция: 25 сентября 2025
2025.09.24 12:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 