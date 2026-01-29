29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 1
Идет второй тайм 48‘
Составы команд
Лион
2-5-2-1
40
Дескамп
19
Ниахате
21
Клюйверт
39
23
Мортон
7
Карабец
44
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
22
Мата
45
4-3-1-2
99
Цифцис
16
Кедзиора
3
Кенни
5
Михайлидис
21
Баба
27
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
65
Константелиас
7
Якумакис
11
Тайсон
Остались в запасе
Лион
ПАОК
50
Лассине Диарра
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
32
Alejandro Gomes Rodriguez
ЦФ
29
Enzo Molebe
ЦФ
84
A. Hamdani
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иржи Павленка
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
22
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Лион - ПАОК
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
6
8
Офсайды
2
1
Количество передач
288
184
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против ПАОКа, 8-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – ПАОК
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»