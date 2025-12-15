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  • «Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

«Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

15 декабря 2025, 21:50
Райо Вальекано
15.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
3-2-2-3
13
Баталья
18
Эспино
32
Менди
24
Лежен
3
Чаваррия
2
Рацу
23
Валентин
6
Сисс
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
3-1-1-3-2
1
Вальес
4
Натан
3
Льоренте
13
Родригес
21
Рока
18
Деосса
17
Рикельме
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
24
Руйбаль
18
Гарсия
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Гарсия
7
Палазон
15
Гумбау
15
Гумбау
7
Палазон
23
Валентин
4
Диас
4
Диас
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
18
Эспино
10
Камельо
10
Камельо
18
Эспино
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
18
Деосса
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
18
Деосса
17
Рикельме
52
Гарсия
52
Гарсия
17
Рикельме
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
30
Juanpe
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
4
1
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
7
Офсайды
4
0
Количество передач
434
304
Сейвы
6
7
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
14
8
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Бетиса», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано»«Бетис»

«Райо Вальекано» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано
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