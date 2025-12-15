Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-2-2-3
13
Баталья
18
Эспино
32
Менди
24
Лежен
3
Чаваррия
2
Рацу
23
Валентин
6
Сисс
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
3-1-1-3-2
1
Вальес
4
Натан
3
Льоренте
13
Родригес
21
Рока
18
Деосса
17
Рикельме
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
24
Руйбаль
18
Гарсия
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Гарсия
7
Палазон
15
Гумбау
15
Гумбау
7
Палазон
23
Валентин
4
Диас
4
Диас
23
Валентин
19
де Фрутос
21
Перес
21
Перес
19
де Фрутос
18
Эспино
10
Камельо
10
Камельо
18
Эспино
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
18
Деосса
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
18
Деосса
17
Рикельме
52
Гарсия
52
Гарсия
17
Рикельме
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
30
Juanpe
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
4
1
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
7
Офсайды
4
0
Количество передач
434
304
Сейвы
6
7
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
14
8
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Бетиса», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»