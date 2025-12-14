14.12.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
3-3-1-2-1
22
Руфс
5
Баллард
3
Альдрете
14
Садики
17
Рейнилду
10
Джака
20
Мукиэле
28
Ле Фе
7
Тальби
25
Траоре
19
Бробби
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
21
Ливраменто
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
11
Эланга
67
Майли
18
Гордон
27
Вольтемаде
25
Траоре
32
Хьюм
32
Хьюм
25
Траоре
7
Тальби
14
Мандл
14
Мандл
7
Тальби
19
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
19
Бробби
33
Берн
5
Шер
5
Шер
33
Берн
18
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
18
Гордон
8
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Тонали
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Крис Ригг
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Крис Ригг
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
5
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
10
Количество передач
394
444
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ньюкасла», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»