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  • «Сандерленд» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Сандерленд» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 15:50
Сандерленд
14.12.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
46' Н. Вольтемаде (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Гранит Джака
(К) ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
25
Бертран Траоре
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
67
Льюис Майли
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Сандерленд
13
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Крис Ригг
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Ньюкасл
26
Джон Радди
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
20
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
3-3-1-2-1
22
Руфс
5
Баллард
3
Альдрете
14
Садики
17
Рейнилду
10
Джака
20
Мукиэле
28
Ле Фе
7
Тальби
25
Траоре
19
Бробби
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
21
Ливраменто
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
11
Эланга
67
Майли
18
Гордон
27
Вольтемаде
25
Траоре
32
Хьюм
32
Хьюм
25
Траоре
7
Тальби
14
Мандл
14
Мандл
7
Тальби
19
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
19
Бробби
33
Берн
5
Шер
5
Шер
33
Берн
18
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
18
Гордон
8
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Тонали
27
Вольтемаде
20
Висса
20
Висса
27
Вольтемаде
11
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Эланга
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Крис Ригг
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Крис Ригг
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
5
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
10
Количество передач
394
444
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Сандерленд» против «Ньюкасла», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сандерленд»«Ньюкасл»

«Сандерленд» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Сандерленд
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