13.12.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Антальяспор
Антальяспор
3-2-1-1-2
21
Йигитер
17
Джаннетти
4
Тюркмен
23
3
Пал
7
Балчи
8
Сафури
11
Балле
26
Сторм
77
Боли
2-1-2-3-2
19
Гювенк
23
Санчес
14
Бартакжи
34
Торрейра
20
Гюндоган
19
Акгюн
19
Сане
14
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
7
Салаи
4
Тюркмен
88
Шарич
88
Шарич
4
Тюркмен
26
Сторм
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
26
Сторм
14
Якобс
88
Караташ
88
Караташ
14
Якобс
23
Санчес
91
Уньяй
91
Уньяй
23
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
8
Сара
34
Торрейра
19
Акгюн
9
Икарди
9
Икарди
19
Акгюн
21
Йилмаз
21
Кутуджу
21
Кутуджу
21
Йилмаз
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
96
Kagan Arican
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Ensar Buğra Tivsiz
ЦЗ
2
Самед Каракоч
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
96
Kagan Arican
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Ensar Buğra Tivsiz
ЦЗ
2
Самед Каракоч
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Hasan Yakub İlçin
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
14
Офсайды
4
1
Количество передач
331
578
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.14
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Галатасарая», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»