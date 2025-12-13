13.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
3-3-1-1-2
1
Палеари
44
Исмайли
3
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
23
Асллани
20
Лазаро
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
91
Сапата
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
23
Чеккерини
3
Пеццелла
4
Барбиери
6
Башкиротто
32
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
10
Варди
20
Лазаро
34
Бираги
34
Бираги
20
Лазаро
23
Асллани
6
Ильхан
6
Ильхан
23
Асллани
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
10
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
10
Адамс
91
Сапата
18
Симеоне
18
Симеоне
91
Сапата
4
Барбиери
22
Флориани
22
Флориани
4
Барбиери
27
Вандепутте
20
Васкес
20
Васкес
27
Вандепутте
38
Бондо
7
Дзербин
7
Дзербин
38
Бондо
3
Пеццелла
9
Санабрия
9
Санабрия
3
Пеццелла
90
Бонаццоли
14
Мумбанья
14
Мумбанья
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Торино
Кремонезе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
20
13
Офсайды
1
1
Количество передач
398
454
Сейвы
3
5
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кремонезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»