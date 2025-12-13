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  • «Торино» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Торино» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 15:50
Торино
13.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кремонезе
27' Н. Влашич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Джейми Варди
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
22
Романо Флориани
ПЗ
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Деннис Йонсен
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Палеари
44
Исмайли
3
Марипан
23
Коко
16
Хольмгрен-Педерсен
23
Асллани
20
Лазаро
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
91
Сапата
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
23
Чеккерини
3
Пеццелла
4
Барбиери
6
Башкиротто
32
Пайеро
38
Бондо
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
10
Варди
20
Лазаро
34
Бираги
34
Бираги
20
Лазаро
23
Асллани
6
Ильхан
6
Ильхан
23
Асллани
66
Гинейтис
22
Казадеи
22
Казадеи
66
Гинейтис
10
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
10
Адамс
91
Сапата
18
Симеоне
18
Симеоне
91
Сапата
4
Барбиери
22
Флориани
22
Флориани
4
Барбиери
27
Вандепутте
20
Васкес
20
Васкес
27
Вандепутте
38
Бондо
7
Дзербин
7
Дзербин
38
Бондо
3
Пеццелла
9
Санабрия
9
Санабрия
3
Пеццелла
90
Бонаццоли
14
Мумбанья
14
Мумбанья
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Торино
Кремонезе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
81
Франко Исраэль
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
8
Иван Илич
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
25
Дачи Лордкипанидзе
ЦП
5
Маттиа Валоти
ЦП
7
Деннис Йонсен
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Торино - Кремонезе
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
20
13
Офсайды
1
1
Количество передач
398
454
Сейвы
3
5
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.69
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Кремонезе», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Кремонезе»

«Торино» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Торино
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