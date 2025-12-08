08.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
2-1-3-3-1
1
Эррера
24
Катена
22
Бойомо
6
Торро
41
Аргибиде
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
23
Бретонес
14
Гарсия
11
Будимир
4-1-1-2-2
13
Райан
22
Тольян
15
Кабельо
3
Маттурро
23
Санчес
16
Арриага
12
Венцедор
7
Бруге
24
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
41
Аргибиде
3
Крус
3
Крус
41
Аргибиде
21
Муньос
5
Эррандо
5
Эррандо
21
Муньос
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
10
Орос
23
Бекер
23
Бекер
10
Орос
15
Кабельо
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Кабельо
9
Ромеро
9
Койялипу
9
Койялипу
9
Ромеро
12
Венцедор
11
Моралес
11
Моралес
12
Венцедор
21
Этта-Эйонг
17
Гарсия
17
Гарсия
21
Этта-Эйонг
7
Бруге
18
Лосада
18
Лосада
7
Бруге
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
19
Валентен Розье
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
19
Валентен Розье
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Осасуна - Леванте
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
7
Офсайды
0
1
Количество передач
370
535
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Леванте», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Леванте»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»