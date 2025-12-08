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  • «Осасуна» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Осасуна» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 21:50
Осасуна
08.12.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
13' В. Муньос 36' Р. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
(К) ПВ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
9
Годюэн Койялипу
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Эррера
24
Катена
22
Бойомо
6
Торро
41
Аргибиде
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
23
Бретонес
14
Гарсия
11
Будимир
4-1-1-2-2
13
Райан
22
Тольян
15
Кабельо
3
Маттурро
23
Санчес
16
Арриага
12
Венцедор
7
Бруге
24
Альварес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
41
Аргибиде
3
Крус
3
Крус
41
Аргибиде
21
Муньос
5
Эррандо
5
Эррандо
21
Муньос
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
10
Орос
23
Бекер
23
Бекер
10
Орос
15
Кабельо
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Кабельо
9
Ромеро
9
Койялипу
9
Койялипу
9
Ромеро
12
Венцедор
11
Моралес
11
Моралес
12
Венцедор
21
Этта-Эйонг
17
Гарсия
17
Гарсия
21
Этта-Эйонг
7
Бруге
18
Лосада
18
Лосада
7
Бруге
Остались в запасе
Осасуна
Леванте
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
19
Валентен Розье
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
19
Валентен Розье
ПЗ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
28
Martín Krug
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Осасуна - Леванте
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
7
Офсайды
0
1
Количество передач
370
535
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Леванте», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Леванте»

«Осасуна» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леванте Осасуна
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