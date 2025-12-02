02.12.2025, вторник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-1-3-1
13
Гарсия
5
Кунде
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
19
Ямаль
10
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-3-1
13
Облак
26
Молина
2
Лангле
17
Ганцко
2
Хименес
8
Барриос
5
Кардозо
17
Симеоне
23
Гонсалес
15
Баэна
9
Альварес
19
Ямаль
15
Кристенсен
15
Кристенсен
19
Ямаль
11
Рафинья
17
Касадо
17
Касадо
11
Рафинья
20
Педри
27
Фернандес
27
Фернандес
20
Педри
10
Ольмо
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Ольмо
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
5
Кардозо
6
Коке
6
Коке
5
Кардозо
15
Баэна
16
Алмада
16
Алмада
15
Баэна
Коке
7
Гризманн
7
Гризманн
Коке
17
Симеоне
7
Серлот
7
Серлот
17
Симеоне
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
43
Томми Маркес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хави Галан
ЛЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
1
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
9
Офсайды
1
4
Количество передач
560
391
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.6
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»