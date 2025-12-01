01.12.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
5
Юкшек
9
Актюркоглу
10
Асенсио
21
Эн-Несири
45
Нене
3-2-2-2-1
23
Чакир
14
Бартакжи
23
Санчес
88
Караташ
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
19
Сане
21
Йилмаз
45
Осимхен
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
9
Актюркоглу
94
Талиска
94
Талиска
9
Актюркоглу
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
20
Гюндоган
91
Уньяй
91
Уньяй
20
Гюндоган
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
88
Караташ
19
Акгюн
19
Акгюн
88
Караташ
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
22
Офсайды
1
2
Количество передач
426
342
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Галатасарая», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»