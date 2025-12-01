Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

«Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

1 декабря 2025, 18:50
Фенербахче
01.12.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
90+5' Д. Дуран
27' Л. Сане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
19
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Фред
ЦП
94
Талиска
АП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
3
Браун
27
Семеду
37
Шкриньяр
24
Остерволде
4
Альварес
5
Юкшек
9
Актюркоглу
10
Асенсио
21
Эн-Несири
45
Нене
3-2-2-2-1
23
Чакир
14
Бартакжи
23
Санчес
88
Караташ
99
Лемина
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
19
Сане
21
Йилмаз
45
Осимхен
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
9
Актюркоглу
94
Талиска
94
Талиска
9
Актюркоглу
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
21
Эн-Несири
22
Дуран
22
Дуран
21
Эн-Несири
20
Гюндоган
91
Уньяй
91
Уньяй
20
Гюндоган
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
88
Караташ
19
Акгюн
19
Акгюн
88
Караташ
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
22
Офсайды
1
2
Количество передач
426
342
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1
0.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.75
-0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Галатасарая», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Галатасарай»

«Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Фенербахче
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Все новости
Все новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
Вчера, 14:45
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
Вчера, 11:38
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
Вчера, 10:02
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
27 июля
5
«Спартаку» предложили подписать Икарди
22 июля
12
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
21 июля
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
Раскрыт новый клуб Салаха
17 июля
8
Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»
17 июля
2
«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»
16 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+