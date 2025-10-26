Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября, 15:50
Астон Вилла
26.10.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
19' М. Кэш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
4
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
47
Фил Фоден
ЛВ
52
Оскар Бобб
ПВ
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
17
Дониелл Мален
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
10
Райан Шерки
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
7
Омар Мармуш
ЦФ
4-2-1-1-2
23
Мартинес
12
Динь
4
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-2-3-2
25
Доннарумма
5
Стоунз
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
4
Рейндерс
26
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
52
Бобб
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
7
МакГинн
6
Баркли
6
Баркли
7
МакГинн
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
Санчо
29
Гессан
29
Гессан
Санчо
11
Уоткинс
17
Мален
17
Мален
11
Уоткинс
20
Силва
14
Гонсалес
14
Гонсалес
20
Силва
5
Стоунз
33
О'Райли
33
О'Райли
5
Стоунз
4
Рейндерс
10
Шерки
10
Шерки
4
Рейндерс
52
Бобб
11
Доку
11
Доку
52
Бобб
26
Савиньо
7
Мармуш
7
Мармуш
26
Савиньо
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
441
490
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Сити», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла
