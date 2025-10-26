26.10.2025, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-1-1-2
23
Мартинес
12
Динь
4
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
27
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-2-3-2
25
Доннарумма
5
Стоунз
3
Диаш
24
Гвардиол
27
Нуньес
4
Рейндерс
26
Савиньо
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
52
Бобб
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Джеймс Траффорд
ВР
6
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
16
Офсайды
1
3
Количество передач
441
490
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.44
-0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Сити», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»