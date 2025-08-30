30.08.2025, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-3-1
13
Чагров
13
Семенов
5
Шумских
97
Покидышев
2
Коротков
18
Кайнов
6
Макаров
77
Сасин
10
Симонян
7
Сафронов
17
Никишин
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
8
Садов
22
Немченко
57
Тлехугов
11
Назаренко
96
Гарибян
10
Симонян
73
Азнауров
73
Азнауров
10
Симонян
77
Сасин
9
Давидян
9
Давидян
77
Сасин
17
Никишин
33
Арбузов
33
Арбузов
17
Никишин
6
Макаров
23
Лаврищев
23
Лаврищев
6
Макаров
7
Сафронов
70
Хохлачев
70
Хохлачев
7
Сафронов
35
Енин
4
Калачев
4
Калачев
35
Енин
22
Немченко
80
Хорин
80
Хорин
22
Немченко
11
Назаренко
69
Чурсин
69
Чурсин
11
Назаренко
96
Гарибян
55
Саплинов
55
Саплинов
96
Гарибян
57
Тлехугов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
57
Тлехугов
Остались в запасе
Ротор
Спартак К
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Ротор - Спартак К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Спартака» Кострома, 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Спартак» Кострома
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»