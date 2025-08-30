Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Спартака» Кострома, 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Спартак» Кострома