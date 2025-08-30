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  • «Ротор» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

«Ротор» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

30 августа 2025, 16:50
Ротор
30.08.2025, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Спартак К
74' Я. Арбузов
59' Д. Жилмостных 89' Д. Садов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
8
Дмитрий Садов
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
57
Марат Тлехугов
ПВ
96
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
70
Александр Хохлачев
ЦФ
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
55
Александр Саплинов
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-2-3-1
13
Чагров
13
Семенов
5
Шумских
97
Покидышев
2
Коротков
18
Кайнов
6
Макаров
77
Сасин
10
Симонян
7
Сафронов
17
Никишин
4-1-2-2-1
68
Гайдаш
4
Супранович
2
Тарасов
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
8
Садов
22
Немченко
57
Тлехугов
11
Назаренко
96
Гарибян
10
Симонян
73
Азнауров
73
Азнауров
10
Симонян
77
Сасин
9
Давидян
9
Давидян
77
Сасин
17
Никишин
33
Арбузов
33
Арбузов
17
Никишин
6
Макаров
23
Лаврищев
23
Лаврищев
6
Макаров
7
Сафронов
70
Хохлачев
70
Хохлачев
7
Сафронов
35
Енин
4
Калачев
4
Калачев
35
Енин
22
Немченко
80
Хорин
80
Хорин
22
Немченко
11
Назаренко
69
Чурсин
69
Чурсин
11
Назаренко
96
Гарибян
55
Саплинов
55
Саплинов
96
Гарибян
57
Тлехугов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
57
Тлехугов
Остались в запасе
Ротор
Спартак К
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
66
Ярослав Макаренко
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Ротор - Спартак К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Спартака» Кострома, 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Спартак» Кострома

«Ротор» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Ротор
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