28.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фредрикстад
2-1-3-4
77
4
16
28
Овусу
22
6
Овусу
13
12
9
11
20
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
2
Муньос
24
Соса
20
Уортон
8
Лерма
7
Сарр
18
Камада
14
Матета
28
Овусу
17
Квиле
17
Квиле
28
Овусу
6
Овусу
14
Бьярталид
14
Бьярталид
6
Овусу
20
19
Шеин
19
Шеин
20
9
23
23
9
13
10
10
13
24
Соса
3
Митчелл
3
Митчелл
24
Соса
18
Камада
55
Девенни
55
Девенни
18
Камада
Остались в запасе
Фредрикстад
Кристал Пэлас
1
Oystein Ovretveit
ВР
25
Langbraten Ole
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
18
Ludvik Begby
ЦЗ
31
Elias Johnsson Solberg
ЦП
40
Eirik Granaas
ЦП
Главный тренер
Андреас Хаген
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
59
Rio Cardines
ЦП
21
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фредрикстад - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
7
Количество передач
337
512
Сейвы
4
0
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Фредрикстад» против «Кристал Пэласа», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»