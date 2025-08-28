Введите ваш ник на сайте
«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025

28 августа, 18:06
Фредрикстад
28.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
Фредрикстад
77
Martin Borsheim
ВР
4
Stian Stray Molde
ЦЗ
16
Daniel Eid
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
22
Maxwell Woledzi
ЦП
6
Леонард Овусу
(К) ЦП
13
Sondre Sørløkk
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
20
Oskar Öhlenschlaeger
ЦФ
11
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
E. Holten
ЦФ
Андреас Хаген
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максенс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Фредрикстад
1
Oystein Ovretveit
ВР
25
Langbraten Ole
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
2
Kennedy Ikechukwu Okpaleke
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Ludvik Begby
ЦЗ
14
Йоаннес Бьярталид
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
31
Elias Johnsson Solberg
ЦП
40
Eirik Granaas
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Johannes Núñez
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
59
Rio Cardines
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
21
Ромен Эсс
АП
2-1-3-4
77
4
16
28
Овусу
22
6
Овусу
13
12
9
11
20
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
2
Муньос
24
Соса
20
Уортон
8
Лерма
7
Сарр
18
Камада
14
Матета
28
Овусу
17
Квиле
17
Квиле
28
Овусу
6
Овусу
14
Бьярталид
14
Бьярталид
6
Овусу
20
19
Шеин
19
Шеин
20
9
23
23
9
13
10
10
13
24
Соса
3
Митчелл
3
Митчелл
24
Соса
18
Камада
55
Девенни
55
Девенни
18
Камада
Статистика матча Фредрикстад - Кристал Пэлас
3
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
7
7
Количество передач
337
512
Сейвы
4
0
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Фредрикстад» против «Кристал Пэласа», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фредрикстад»«Кристал Пэлас»

«Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025

Лига конференций Кристал Пэлас Фредрикстад
