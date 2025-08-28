Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Фредрикстад» против «Кристал Пэласа», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:00 по московскому времени.