09.08.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
Кривбасс
4-3-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
25
Бандейра
10
Микитишин
11
Твердохлеб
94
Задерака
7
9
2
3-4-2-1
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
91
45
Калитвинцев
31
Шабанов
15
Антюх
7
Моура
80
5
16
16
5
9
21
21
9
10
Микитишин
8
8
10
Микитишин
45
Калитвинцев
17
Когут
17
Когут
45
Калитвинцев
91
11
Чурко
11
Чурко
91
7
Моура
19
19
7
Моура
80
98
98
80
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист 1925
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Carlos Rojas
ЦЗ
18
Bar Lin
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
14
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
8
Samuel Obinaiia
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кривбасс - Металлист 1925
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Металлиста 1925», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»