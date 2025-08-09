Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Кривбасс» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«Кривбасс» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

9 августа, 11:50
Кривбасс
09.08.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Металлист 1925
40' G. Mendoza 65' C. Paraco
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
5
Ante Bekavac
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Егор Твердохлеб
АП
10
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
2
Jan Jurčec
ЦФ
9
Carlos Paraco
ЦФ
7
Gleiker Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист 1925
30
Данил Варакута
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
91
Matvii Panchenko
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
15
Денис Антюх
ЛВ
7
Ари Моура
ЛВ
80
Christian Mba
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Carlos Rojas
ЦЗ
16
Thiago Isabel Nascimento Borges
ЦЗ
21
Oleksandr Kamenskyi
ЦП
8
Yaroslav Shevchenko
ЦП
18
Bar Lin
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
14
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Металлист 1925
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
8
Samuel Obinaiia
ЦП
17
Игорь Когут
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Ermir Rashica
ЦФ
98
Peter Itodo
ЦФ
4-3-3
12
Кемкин
6
Конате
4
Виливальд
5
25
Бандейра
10
Микитишин
11
Твердохлеб
94
Задерака
7
9
2
3-4-2-1
30
Варакута
27
Крупский
18
Павлюк
24
Мартынюк
5
Калюжный
91
45
Калитвинцев
31
Шабанов
15
Антюх
7
Моура
80
5
16
16
5
9
21
21
9
10
Микитишин
8
8
10
Микитишин
45
Калитвинцев
17
Когут
17
Когут
45
Калитвинцев
91
11
Чурко
11
Чурко
91
7
Моура
19
19
7
Моура
80
98
98
80
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист 1925
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Carlos Rojas
ЦЗ
18
Bar Lin
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
14
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
8
Samuel Obinaiia
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Carlos Rojas
ЦЗ
18
Bar Lin
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
24
Volodymyr Mulyk
ЦФ
14
Guilherme de Jesus Lima
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
19
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Мозиль
ВР
23
Yaroslav Protsenko
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
74
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
8
Samuel Obinaiia
ЦП
25
Иван Литвиненко
ЦП
88
Andrii Korol
ЦП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Кривбасс - Металлист 1925
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Металлиста 1925», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Металлист 1925»

«Кривбасс» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2025

