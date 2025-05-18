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  • «Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 20:35
Фиорентина
18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Болонья
13' Ф. Паризи 67' А. Ричардсон 84' М. Кен
61' Т. Даллинга 79' Р. Орсолини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
3-3-1-1-1
43
Де Хеа
21
Госенс
15
Комуццо
30
Мари
65
Паризи
8
Мандрагора
2
Додо
23
Ричардсон
44
Фаджоли
20
Кен
4-3-2-1
1
Скорупски
2
Калабрия
16
Казале
3
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
80
Фаббиан
8
Фройлер
11
Ндой
28
Камбьяги
9
Кастро
15
Комуццо
3
Понграчич
3
Понграчич
15
Комуццо
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
Понграчич
28
Колпани
28
Колпани
Понграчич
2
Калабрия
2
Хольм
2
Хольм
2
Калабрия
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
80
Фаббиан
30
Домингес
30
Домингес
80
Фаббиан
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Болонья
4
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
21
17
Офсайды
4
1
Количество передач
328
477
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Болоньи», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Болонья»

«Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Болонья Фиорентина
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