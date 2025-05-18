18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-1-1-1
43
Де Хеа
21
Госенс
15
Комуццо
30
Мари
65
Паризи
8
Мандрагора
2
Додо
23
Ричардсон
44
Фаджоли
20
Кен
4-3-2-1
1
Скорупски
2
Калабрия
16
Казале
3
Лукуми
33
Миранда
19
Фергюсон
80
Фаббиан
8
Фройлер
11
Ндой
28
Камбьяги
9
Кастро
15
Комуццо
3
Понграчич
3
Понграчич
15
Комуццо
44
Фаджоли
27
Ндур
27
Ндур
44
Фаджоли
Понграчич
28
Колпани
28
Колпани
Понграчич
2
Калабрия
2
Хольм
2
Хольм
2
Калабрия
8
Фройлер
6
Моро
6
Моро
8
Фройлер
80
Фаббиан
30
Домингес
30
Домингес
80
Фаббиан
28
Камбьяги
7
Орсолини
7
Орсолини
28
Камбьяги
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
21
Томмазо Рубино
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фиорентина - Болонья
4
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
21
17
Офсайды
4
1
Количество передач
328
477
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.77
2.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Болоньи», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»