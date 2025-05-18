18.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аланьяспор
Аланьяспор
4-2-1-3
1
Ташкыран
3
Лима
20
Аксой
94
Хадергьонай
5
Алити
36
Ричард
88
Эздемир
17
Жанвье
99
Шпорар
16
Кордова
16
У-Джо
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
14
Удуохай
27
Масуаку
22
Свенссон
10
Мариу
6
Хаджиахметович
7
Рашица
23
Хекимоглу
36
Иммобиле
27
Рафа
36
Ричард
42
Макута
42
Макута
36
Ричард
16
У-Джо
52
Вилена
52
Вилена
16
У-Джо
16
Кордова
8
8
16
Кордова
36
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
36
Иммобиле
Остались в запасе
Аланьяспор
Бешикташ
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
15
Arda Goroglu
ЦП
38
Yusuf Karademir
ЦП
9
Arda Usluoğlu
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
14
Elan Ricardo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
15
Arda Goroglu
ЦП
38
Yusuf Karademir
ЦП
9
Arda Usluoğlu
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
14
Elan Ricardo
ЦП
6
Онур Булут
ПП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Аланьяспор - Бешикташ
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
387
587
Сейвы
6
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Бешикташа», 36-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Бешикташ»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»