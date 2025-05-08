08.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-3-1
43
Де Хеа
6
Раньери
3
Понграчич
15
Комуццо
21
Госенс
8
Мандрагора
2
Додо
29
Адли
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
20
Кен
4-1-3-2
13
Вьейтес
17
Сабали
5
Бартра
4
Натан
13
Родригес
5
Кардозо
7
Антони
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
17
Бакамбу
22
Иско
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
29
Адли
23
Ричардсон
23
Ричардсон
29
Адли
44
Фаджоли
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
44
Фаджоли
2
Додо
28
Колпани
28
Колпани
2
Додо
3
Понграчич
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
3
Понграчич
10
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
10
Гюдмюндссон
5
Бартра
32
Менди
32
Менди
5
Бартра
17
Сабали
2
Бельерин
2
Бельерин
17
Сабали
17
Бакамбу
6
Альтимира
6
Альтимира
17
Бакамбу
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
Бельерин
52
Гарсия
52
Гарсия
Бельерин
Остались в запасе
Фиорентина
Бетис
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Адриан
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Герман Гарсия
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Фиорентина - Бетис
7
4
Всего ударов по воротам
24
28
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
12
9
Нарушения
14
19
Офсайды
3
0
Количество передач
613
481
Сейвы
8
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
11
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
13
22
Удары из-за пределов штрафной
11
6
xG (ожидаемые голы)
1.89
2.69
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Фиорентина» против «Бетиса», 1/2 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»