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  • «Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 15:50
Сочи
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
65' Р. Пасевич 75' Р. Магаль 81' М. Крамарич (П) 81' М. Крамарич (П) 87' Д. Мартовой 89' Д. Мартовой
53' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Данил Липовой
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
Арсенал
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
18
Кайнов
97
Пасевич
10
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
3-1-2-3-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
59
Аванесян
11
Ткачев
21
Раздорских
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Калмыков
17
Макарчук
13
Терехов
13
Терехов
17
Макарчук
97
Пасевич
4
Кожемякин
4
Кожемякин
97
Пасевич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
10
Крамарич
20
Мартовой
20
Мартовой
10
Крамарич
21
Раздорских
14
Брнович
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
88
Левин
88
Левин
22
Цараев
11
Ткачев
7
Рейес
7
Рейес
11
Ткачев
9
Липовой
19
Богданец
19
Богданец
9
Липовой
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сочи - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Арсенала», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Арсенал»

«Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Сочи
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