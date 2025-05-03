03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
5
Аберден
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
18
Кайнов
97
Пасевич
10
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
3-1-2-3-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
59
Аванесян
11
Ткачев
21
Раздорских
18
Попов
22
Цараев
9
Липовой
90
Калмыков
17
Макарчук
13
Терехов
13
Терехов
17
Макарчук
97
Пасевич
4
Кожемякин
4
Кожемякин
97
Пасевич
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
10
Крамарич
20
Мартовой
20
Мартовой
10
Крамарич
21
Раздорских
14
Брнович
14
Брнович
21
Раздорских
22
Цараев
88
Левин
88
Левин
22
Цараев
11
Ткачев
7
Рейес
7
Рейес
11
Ткачев
9
Липовой
19
Богданец
19
Богданец
9
Липовой
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Давид Киракосян
ЦП
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сочи - Арсенал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Арсенала», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»