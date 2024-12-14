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  • «Реймс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Реймс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 20:14
Реймс
14.12.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
80
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
72
Амаду Коне
АП
13
Кеито Накамура
ЛВ
14
Дзюня Ито
ПВ
10
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
5
Тило Керер
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Реймс
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
80
Тедди Теума
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
19
Амин Салама
ЦФ
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Монако
50
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Ламин Камара
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
19
Люка Миша
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-2-3-1
80
Диуф
18
Акьем
4
Кипр
12
Агбаду
20
Бута
18
Манетси
6
Атангана
13
Накамура
72
Коне
14
Ито
10
Диаките
3-2-1-3-1
16
Кен
4
Тезе
13
Мависса Элеби
5
Керер
90
Синго
11
Уаттара
27
Магасса
10
Головин
17
Бен-Сегир
18
Минамино
99
Иленихена
13
Накамура
19
Санги
19
Санги
13
Накамура
6
Атангана
8
Фофана
8
Фофана
6
Атангана
14
Ито
67
Диахон
67
Диахон
14
Ито
10
Диаките
19
Салама
19
Салама
10
Диаките
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
4
Тезе
22
Салису
22
Салису
4
Тезе
27
Магасса
8
Камара
8
Камара
27
Магасса
11
Уаттара
11
Аклиуш
11
Аклиуш
11
Уаттара
99
Иленихена
7
Эмболо
7
Эмболо
99
Иленихена
Остались в запасе
Реймс
Монако
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
80
Тедди Теума
ЦП
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
80
Тедди Теума
ЦП
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Реймс - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
22
Офсайды
1
6
Количество передач
333
603
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Монако», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Монако»

«Реймс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монако Реймс
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