Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-3-1
80
Диуф
18
Акьем
4
Кипр
12
Агбаду
20
Бута
18
Манетси
6
Атангана
13
Накамура
72
Коне
14
Ито
10
Диаките
3-2-1-3-1
16
Кен
4
Тезе
13
Мависса Элеби
5
Керер
90
Синго
11
Уаттара
27
Магасса
10
Головин
17
Бен-Сегир
18
Минамино
99
Иленихена
13
Накамура
19
Санги
19
Санги
13
Накамура
6
Атангана
8
Фофана
8
Фофана
6
Атангана
14
Ито
67
Диахон
67
Диахон
14
Ито
10
Диаките
19
Салама
19
Салама
10
Диаките
13
Мависса Элеби
12
Энрике
12
Энрике
13
Мависса Элеби
4
Тезе
22
Салису
22
Салису
4
Тезе
27
Магасса
8
Камара
8
Камара
27
Магасса
11
Уаттара
11
Аклиуш
11
Аклиуш
11
Уаттара
99
Иленихена
7
Эмболо
7
Эмболо
99
Иленихена
Остались в запасе
Реймс
Монако
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
80
Тедди Теума
ЦП
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
80
Тедди Теума
ЦП
9
Niama Pape Sissoko
ЦФ
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
43
Брадель Кива
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
19
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Реймс - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
22
Офсайды
1
6
Количество передач
333
603
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Монако», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»