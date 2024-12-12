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  • «Лудогорец» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Лудогорец» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Лудогорец
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
61' И. Чочев 63' К. Дуа
14' Р. ван Боммел 19' С. Майкума
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
24
Якуб Пиотровски
(К) ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Рик
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
10
Свен Мейнанс
ПП
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
9
Трой Пэррот
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
82
Иван Йорданов
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
8
Зико Бурместер
ЦП
23
Dave Kwakman
ЦП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
27
Ро-Занжело Даал
ЦФ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
4-4-2
1
Падт
14
Гроппер
4
Алмейда
24
Вердон
15
Куртулуш
9
Дуа
30
Наресси
18
Чочев
24
Пиотровски
77
Маркус
37
Рик
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
3
Гос
6
Вольфе
6
Коопмейнерс
10
Мейнанс
8
Класи
7
ван Боммел
19
Поку
9
Пэррот
24
Вердон
16
Витри
16
Витри
24
Вердон
24
Пиотровски
82
Йорданов
82
Йорданов
24
Пиотровски
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Бурместер
8
Бурместер
6
Коопмейнерс
19
Поку
23
Лахдо
23
Лахдо
19
Поку
7
ван Боммел
27
Даал
27
Даал
7
ван Боммел
9
Пэррот
35
Мердинк
35
Мердинк
9
Пэррот
Остались в запасе
Лудогорец
АЗ Алкмаар
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
23
Dave Kwakman
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
23
Dave Kwakman
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Лудогорец - АЗ Алкмаар
2
3
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
6
16
Офсайды
0
2
Количество передач
437
438
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «АЗ Алкмаара», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец»«АЗ Алкмаар»

«Лудогорец» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы АЗ Алкмаар Лудогорец
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