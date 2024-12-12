12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-4-2
1
Падт
14
Гроппер
4
Алмейда
24
Вердон
15
Куртулуш
9
Дуа
30
Наресси
18
Чочев
24
Пиотровски
77
Маркус
37
Рик
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
5
Пенетра
3
Гос
6
Вольфе
6
Коопмейнерс
10
Мейнанс
8
Класи
7
ван Боммел
19
Поку
9
Пэррот
24
Вердон
16
Витри
16
Витри
24
Вердон
24
Пиотровски
82
Йорданов
82
Йорданов
24
Пиотровски
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Бурместер
8
Бурместер
6
Коопмейнерс
19
Поку
23
Лахдо
23
Лахдо
19
Поку
7
ван Боммел
27
Даал
27
Даал
7
ван Боммел
9
Пэррот
35
Мердинк
35
Мердинк
9
Пэррот
Остались в запасе
Лудогорец
АЗ Алкмаар
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
23
Dave Kwakman
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
23
Dave Kwakman
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Лудогорец - АЗ Алкмаар
2
3
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
6
16
Офсайды
0
2
Количество передач
437
438
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.93
2.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «АЗ Алкмаара», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «АЗ Алкмаар»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»