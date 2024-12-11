Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Милан» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

«Милан» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

11 декабря 2024, 21:50
Милан
11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
42' Р. Леау 87' Т. Абрахам
67' Н. Радоньич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
(К) ПЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
6
Юнус Муса
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
24
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
21
Огнен Мимович
ПЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
7
Милсон
ЛВ
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Франческо Камарда
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Црвена Звезда
41
Марко Илич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
33
Милан Родич
ЛЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
20
Далсью
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
49
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
2
Калабрия
19
Фофана
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
10
Леау
6
Муса
7
Мората
4-1-3-2
77
Гутеша
66
Соль
24
Джига
25
Спайич
21
Мимович
33
Крунич
26
Силас
33
Максимович
7
Милсон
12
Ндиайе
21
Элшник
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
8
Лофтус-Чик
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Лофтус-Чик
7
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Мората
21
Мимович
8
Канга
8
Канга
21
Мимович
7
Милсон
4
Иванич
4
Иванич
7
Милсон
33
Максимович
49
Радоньич
49
Радоньич
33
Максимович
12
Ндиайе
17
Дуарте
17
Дуарте
12
Ндиайе
Остались в запасе
Милан
Црвена Звезда
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
41
Марко Илич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
33
Милан Родич
ЛЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
41
Марко Илич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
33
Милан Родич
ЛЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Милан - Црвена Звезда
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
11
Офсайды
1
2
Количество передач
419
374
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Црвены Звезды», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Црвена Звезда»

«Милан» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Црвена Звезда Милан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+