11.12.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
12
Тиав
2
Калабрия
19
Фофана
14
Рейндерс
8
Лофтус-Чик
10
Леау
6
Муса
7
Мората
4-1-3-2
77
Гутеша
66
Соль
24
Джига
25
Спайич
21
Мимович
33
Крунич
26
Силас
33
Максимович
7
Милсон
12
Ндиайе
21
Элшник
2
Калабрия
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Калабрия
8
Лофтус-Чик
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Лофтус-Чик
7
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Мората
21
Мимович
8
Канга
8
Канга
21
Мимович
7
Милсон
4
Иванич
4
Иванич
7
Милсон
33
Максимович
49
Радоньич
49
Радоньич
33
Максимович
12
Ндиайе
17
Дуарте
17
Дуарте
12
Ндиайе
Остались в запасе
Милан
Црвена Звезда
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
41
Марко Илич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
33
Милан Родич
ЛЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Франческо Камарда
ЦФ
Остались в запасе
41
Марко Илич
ВР
18
Омри Глазер
ВР
33
Милан Родич
ЛЗ
4
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Милан - Црвена Звезда
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
11
Офсайды
1
2
Количество передач
419
374
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Црвены Звезды», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»