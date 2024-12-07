07.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
4
де Лигт
5
Далот
5
Угарте
37
Мэйну
49
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-2-3-1
26
Селс
3
Уильямс
31
Миленкович
5
Мурильо
34
Эйна
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
8
Андерсон
20
Силва
9
Вуд
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
15
Йоро
3
Мазрауи
3
Мазрауи
15
Йоро
8
Фернандеш
7
Маунт
7
Маунт
8
Фернандеш
49
Гарначо
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
49
Гарначо
5
Угарте
11
Зиркзее
11
Зиркзее
5
Угарте
20
Силва
4
Морато
4
Морато
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
16
Домингес
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
9
Вуд
11
Эланга
11
Эланга
9
Вуд
7
Хадсон-Одои
9
Авонийи
9
Авонийи
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
592
236
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ноттингем Форест», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»