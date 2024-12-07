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  • «Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 15:20
Зенит
07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
21' А. Мостовой
10' С. Лончар 40' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
31
Густаво Мантуан
ПЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
78
Александр Васютин
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Педро
ЛВ
37
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
5
Родригао
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
3-2-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
71
Пестряков
33
Клаудиньо
77
Ахметов
77
Ахметов
33
Клаудиньо
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
17
Мостовой
20
Педро
20
Педро
17
Мостовой
5
Родригао
32
Гонду
32
Гонду
5
Родригао
8
Вендел
7
Соболев
7
Соболев
8
Вендел
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
71
Пестряков
3
Витор
3
Витор
71
Пестряков
8
Хубулов
5
Москвичев
5
Москвичев
8
Хубулов
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
Остались в запасе
Зенит
Акрон
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
2
Нарушения
7
16
Офсайды
1
0
Количество передач
633
189
Сейвы
0
8
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрона», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»

«Зенит» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит
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