07.12.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
5
Родригао
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
17
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
3-2-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
71
Пестряков
33
Клаудиньо
77
Ахметов
77
Ахметов
33
Клаудиньо
10
Глушенков
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Глушенков
17
Мостовой
20
Педро
20
Педро
17
Мостовой
5
Родригао
32
Гонду
32
Гонду
5
Родригао
8
Вендел
7
Соболев
7
Соболев
8
Вендел
6
Кузьмин
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
6
Кузьмин
71
Пестряков
3
Витор
3
Витор
71
Пестряков
8
Хубулов
5
Москвичев
5
Москвичев
8
Хубулов
22
Дзюба
53
Грибов
53
Грибов
22
Дзюба
Остались в запасе
Зенит
Акрон
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Зенит - Акрон
2
1
5
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
12
2
Нарушения
7
16
Офсайды
1
0
Количество передач
633
189
Сейвы
0
8
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Акрона», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»