01.12.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
16
Муслера
3
Балтаджи
14
Бартакжи
23
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
19
Акгюн
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
4-3-2-1
1
Эзер
15
Дюбуа
75
Бингель
4
Кларо
88
Эркин
24
Токез
28
9
Тиам
7
Акбунар
8
Акбаба
9
Бруно
21
Йилмаз
38
Йелерт
38
Йелерт
21
Йилмаз
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
14
Бартакжи
18
Кутлу
18
Кутлу
14
Бартакжи
10
Мертенс
93
Зиеш
93
Зиеш
10
Мертенс
19
Акгюн
30
Батшуайи
30
Батшуайи
19
Акгюн
9
Бруно
17
Ампем
17
Ампем
9
Бруно
15
Дюбуа
14
Саис
14
Саис
15
Дюбуа
28
11
Гюмюш
11
Гюмюш
28
Остались в запасе
Галатасарай
Эюпспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
88
Arda Yavuz
ЦЗ
44
Batuhan Uzgul
ЦЗ
43
Suleyman Emre Atali
ЦЗ
93
Sercan Kaya
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
15
Виктор Нельссон
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Остались в запасе
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
88
Arda Yavuz
ЦЗ
44
Batuhan Uzgul
ЦЗ
43
Suleyman Emre Atali
ЦЗ
93
Sercan Kaya
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Галатасарай - Эюпспор
3
4
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
14
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
10
22
Офсайды
2
2
Количество передач
435
240
Сейвы
2
12
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
23
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
4.35
1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Эюпспора», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Эюпспор»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»