01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
6
Колуилл
29
Фофана
23
Кайседо
45
Лавиа
24
Фернандес
18
Нету
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
4-1-2-2-1
23
Мартинес
2
Кэш
2
Конса
14
Торрес
3
Динь
44
Камара
8
Тилеманс
7
МакГинн
11
Филоджин
17
Роджерс
11
Уоткинс
29
Фофана
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
29
Фофана
45
Лавиа
27
Густо
27
Густо
45
Лавиа
19
Санчо
20
Мадуэке
20
Мадуэке
19
Санчо
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
10
Палмер
11
Феликс
11
Феликс
10
Палмер
23
Мартинес
1
Ольсен
1
Ольсен
23
Мартинес
44
Камара
6
Баркли
6
Баркли
44
Камара
17
Роджерс
22
Дуран
22
Дуран
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
11
Филоджин
31
Бэйли
31
Бэйли
11
Филоджин
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
Остались в запасе
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Астон Вилла
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
6
Офсайды
3
1
Количество передач
619
347
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Астон Виллы», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»