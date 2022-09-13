- 13 сентября 2022
- 18:04 Кубок России. «Космос» выбил пензенский «Зенит» 1
- 27 июня 2022
- 20:16 Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы 4
- 29 октября 2021
- 20:23 Видео Фомин сравнял счет в матче с «Зенитом». У игрока в карьере 21 реализованный пенальти из 21 5
- 26 марта 2018
- 21:00 Пензенский «Зенит» снимется с первенства ПФЛ из-за отсутствия денег 15
- 8 сентября 2017
- 21:44 ПФЛ. «Торпедо» спустя два года вернулось на Восточную улицу и забило «Зениту» девять мячей 9
- 9 января 2017
- 14:31 Алферов проведет сбор со «Спартаком» 8
- 7 декабря 2016
- 17:53 Защитник «Зенита» пройдет просмотр в «Спартаке» 8
- 28 сентября 2016
- 18:45 Ломбертс: «У нас отличная команда. Мы готовы к матчу с АЗ» 1
- 5 мая 2016
- 19:48 Булатов назначен главным тренером «Торпедо» 3
- 13 ноября 2015
- 22:44 Канчельскис может возглавить клуб ПФЛ
- 17 октября 2015
- 11:39 Генеральный директор пензенского «Зенита»: «У Филиппенкова было изношенное сердце»
- 16 октября 2015
- 19:39 Названа причина смерти Филиппенкова 1
- 15 октября 2015
- 23:51 Главный тренер пензенского «Зенита» умер во время товарищеского матча 2
- 20 июля 2015
- 16:25 Хазов будет играть в Пензе 10