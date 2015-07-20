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Хазов будет играть в Пензе

20 июля 2015, 16:25
10

Форвард оренбургского «Газовика», покинувший команду на правах свободного агента, Антон Хазов продолжит карьеру в пензенском «Зените». Новый коллектив футболиста выступает в зоне «Центр» ПФЛ.
БОльшую часть своей карьеры нападающий провел в ярославском «Шиннике», за который провел 135 матчей и забил 24 мяча. Также Хазов с 2001-го по 2003-й год защищал цвета московского «Динамо».

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Зенит Оренбург Хазов Антон
Комментарии (10)
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protest58us
1437400366
Надеюсь что когда-нибудь мы таки выйдем в ФНЛ(((
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Медный купоpос
1437400877
Бог уберёг от спартака - значит, ещё чего-нибудь достигнет! Макеев плачет и завидует Хазову!
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kidd-75
1437401187
Понесло Антошу. Загубило Динамо игрока. В Нижнем героем был по пацанке. За Торпедо отлично играл
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aurora5858
1437401574
Это благодаря. Филипенкову подбирает бесхозных.
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sir_Alex
1437402546
Удачи Антону Хазову
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ode
1437403002
Давай назад в Волгу, что ты забыл во второй лиге, давай в ФНЛ.
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alboro
1437403412
посмотрим
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bexxx
1437403803
шутником станет как павел воля
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wecunu
1437405076
Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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MarkN1007
1437406994
в пензе или в пи(3)де
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