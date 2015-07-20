Хазов будет играть в Пензе

Форвард оренбургского «Газовика», покинувший команду на правах свободного агента, Антон Хазов продолжит карьеру в пензенском «Зените». Новый коллектив футболиста выступает в зоне «Центр» ПФЛ.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: БОльшую часть своей карьеры нападающий провел в ярославском «Шиннике», за который провел 135 матчей и забил 24 мяча. Также Хазов с 2001-го по 2003-й год защищал цвета московского «Динамо».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!